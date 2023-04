El Hospital de Motril es uno de los dos de Andalucía que no tiene lista de espera quirúrgica fuera de decreto

Hablamos con la Directora Gerente del Área de Destión Sanitaria Sur de Granada, Maria Dolores Acón, a quien le agradecemos que nos atienda en exclusiva para hacer balance de el año que lleva al frente de esta importante gestión sanitaria.



"Ha sido un año en el que nos hemos volcado al 100 × 100 en ofrecer de nuevo, una normalización de los servicios asistenciales y en ir mejorando una estructura sanitaria que vaya acompañando a esa prestación de servicios. En este hospital y en esta área sanitaria podemos estar muy orgullosos porque somos uno de los dos hospitales de Andalucía que a día de hoy no tienen lista de espera quirúrgica de pacientes fuera de decreto, por lo tanto yo creo que la población tiene que sentirse muy orgullosa de nuestra área y de nuestro hospital, porque esto es una labor conjunta de los profesionales que trabajan en este Hospital de Motril y en todos los centros de salud y consultorios de toda el Área Sanitaria Sur de Granada, porque esto es una labor de equipo, de conjunto y en eso estamos trabajando precisamente en conseguir que los profesionales del hospital y los de los centros de salud de los consultorios, trabajemos como un engranaje junto con la dirección, para conseguir que el paciente se vea como un proceso asistencial único, que comienza desde el momento en que acude a su médico de cabecera o a su enfermera referente y posteriormente si tiene que venir al hospital, se le atiende de la mejor manera que podemos y sabemos y posteriormente también ese seguimiento se puede hacer en su domicilio en la fase más temprana posible. Por lo tanto, ese es nuestro empeño, en que el proceso asistencial sea único, que veamos al paciente, no como un paciente de primaria, de hospital o de una especialización, sino que el paciente no tiene porque saber en qué momento de su proceso asistencial se encuentra más allá de que le guiemos debidamente, atendiéndole de una manera conjunta todos y cada uno de nosotros", nos cuenta la Gerente.









No sigue explicando Maria Dolores, que otra tarea pendiente que había era la lista de espera de consultas. "En ello también hemos llevado a cabo una labor importantísima, tanto de depuración administrativa, pacientes, personas que a lo mejor llevaba mucho tiempo inscritos en lista de espera y no sabíamos en qué situación se encontraban. Se les ha retomado, se les ha citado para una nueva consulta para ver en qué situación estaban, redirigir su proceso asistencial y saber si eso precisaba una atención más urgente o no, y todo eso para tener una visión de conjunto y en conocimiento fiable de cuál es eran nuestras listas de espera y por lo tanto trabajar debidamente. Ese trabajo ha dado como consecuencia que a día de hoy, sabemos que tenemos que seguir trabajando insistentemente en tres áreas muy concretas, que son la de traumatología, rehabilitación y oftalmología, porque en el resto de especialidades a día de hoy tenemos unos datos muy muy alentadores, en el sentido de que no tenemos pacientes fuera de decreto en el resto de especialidades, sólo en esas tres", puntualiza.



En este año se han desarrollado muchísimas actividades, mejoras tanto en la administración como en los servicios, el personal… Y de todo ello nos habla con mucho detalle la gerente.

Vídeo





Con María Dolores hemos tratado asuntos muy interesantes relacionados con la sanidad, con la importancia de ejecutar bien un presupuesto Para conseguir resultados satisfactorios. Y aparte hemos desglosado las mejoras que se han desarrollado en el Hospital de Motril pero también en los 10 centros de atención primaria que se encuentran en esta área de la costa y Alpujarra.

Vídeo







Y por supuesto también hemos hablado de las obras de mejora que se van a realizar en el hospital Próximamente. En breve saldrá a licitación la ampliación, que se tuvo que retrasar por el incremento en el coste de los materiales y hubo que reajustar el presupuesto inicial. Pero también llegarán mejoras importantes en el área de urgencias.

Vídeo





"Hemos hecho una adecuación en urgencias, donde ha estado ubicada la UCI durante la pandemia. Se ha hecho una zona nueva de observación y de tratamientos cortos, que también ha incorporado una serie de mobiliario específico para que el paciente tenga que estar el tiempo necesario, tanto en tratamiento corto como en observación, que tenga una ergonomía y una comodidad , porque nos preocupa muchísimo, porque normalmente son pacientes en situaciones de vulnerabilidad, pacientes mayores, pacientes crónicos y que necesitan estar lo más confortablemente posible en su estancia en esas áreas, en concreto, antes de pasar a una hospitalización o antes de ser enviados a su domicilio y por lo tanto esa área se ha quedado ya perfectamente diseñada y amueblada. Y esta es la primera fase de la siguiente, que es la remodelación integral de las urgencias, que es en lo que nos encontramos en este momento. En 2023 estamos en el proceso de realización del plan funcional para que después pase a ser un proyecto que se lleve a cabo. Tenemos reservada la dotación presupuestaria de este proyecto para llevar a cabo una remodelación integral de las urgencias, con una ampliación, con una redireccionalización de los circuitos. Dejaremos siempre un circuito de aislamiento, no solamente para la COVID, sino para posibles pandemias que podamos vivir, porque estamos en un momento en que nuestro medio ambiente nos obliga a pensar que vamos a sufrir más pandemias y por lo tanto, tenemos que estar preparados y vamos a dejar preparadas las urgencias, incluso con un circuito específico para las urgencias pediátricas, que a día de hoy las estamos atendiendo en la planta primera y todo eso formará parte de un proyecto integral que conectará en su momento con el hospital, con el edificio nuevo,que este año saldrá la nueva licitación" nos detalla María Dolores.

Y otra buena noticia, es que se resolvió la falta de Médicos en cardiología. Había un problema muy serio por falta de profesionales que se solucionó con la llegada de profesionales del hospital de referencia en Granada, el hospital clínico y la incorporación de las dos especialistas cardiólogas que se encontraban de baja por maternidad.

Vídeo





"Hay que recordar que todos los profesionales que se sientan en una mesa, los médicos, tienen una media de 12 años de formación para llegar a extender una receta. El acto tan simple de extender una receta, un visado, o una prescripción de una muleta, lleva detrás 12 años de formación muy intensa y haber pasado una de las oposiciones más difíciles que existe en este país, por lo tanto, nadie que se sienta en una mesa sea facultativo, sea enfermero, sea administrativo, sea lo que sea, merece que se le trate con falta de respeto y en ese sentido sí que me gustaría aprovechar para recordar a toda la ciudadanía que estamos siempre a su disposición, que hacemos las cosas lo mejor que podemos, y sabemos, siempre con buena voluntad, siempre con el mayor agrado y que lo único que esperamos es eso, respeto y colaboración", nos dice Maria Dolores, que también nos confiesa que se nota el calor y el apoyo que reciben de la ciudadanía

María Dolores Acón nos demuestra la pasión que pone en su trabajo y como está absolutamente pendiente de todo lo que se mueve y necesita el Área en su conjunto. ¡Muchas gracias!