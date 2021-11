En el Hospital de Motril sólo hay una persona ingresada con COVID, está en la UCI y sin vacunar

Nos ponemos al habla con el gerente del Área Sanitaria de Granada Sur, Antonio Cansino, ante la alerta creada por las noticias de incrementos de casos de coronavirus en Europa y España.

El responsable del hospital de Motril nos cuenta que ahora mismo la tasa de incidencia en el área es bajita y que sólo hay una persona ingresada en el hospital con coronavirus, está en la UCI y no tenía puesta ninguna vacuna contra la COVID.

Antonio Cansino insiste en la importancia de que estemos bien vacunados: “ Hay que insistir en que los casos que tenemos graves Son pacientes no vacunados o que no están correctamente vacunados, que eso es muy importante insistirlo y en hospitalización en medicina interna, ahora mismo no hay nadie. Estamos teniendo entradas y salidas, se están viendo muchos más contagios porque es un virus que se aprovecha de que en invierno nos metemos en sitios cerrados, pero son todos bastante leves y más fáciles de llevar. La vacuna está haciendo de barrera y ayudando mucho a que no tengamos casos graves”.

El gerente del área insiste en la importancia de la vacunación y nos contaba que “ no conozco ningún caso, ni en ciencia ha salido nada, grave por culpa de las vacunas y sin embargo si vemos todos los días casos graves de quien no está vacunado , que eso es lo que hay que creer. Lo ético, es en lo que también hay que insistir, ya que es una vacuna gratuita en España por suerte para nosotros y que es accesible y universal, que en otros países por desgracia están teniendo otras dificultades. Tenemos mucha suerte por tener la vacuna disponible. Eso hay que agradecerlo siempre “.





El mejor regalo para Navidad es que nos vacunemos





A Antonio Cansino le pedíamos consejo de cara a las próximas fechas navideñas y nos decía que “sobre todo vacunarnos, que quien no lo esté se haga ese regalo de reyes o de Navidad y que además es el mejor regalo que puede hacernos a toda la población y también insistir en las medidas de seguridad, que seamos prudentes, que estamos deseando juntarnos con la familia y tener unas Navidades casi normales y que les vamos a tener, pero que tenemos que tener un poco de prudencia y paciencia, porque de aquí a unos meses daremos por finiquitado este virus, algo que hay que achacar a la sociedad entera y a los sanitarios por supuesto “.

