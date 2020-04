El Hospital de Motril comenzará en breve a retomar la actividad cotidiana

Repasamos la actualidad con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, quien nos transmite tranquilidad ante esta crisis que vamos a superar bien en la ciudad.

Comenzamos por la visita al gerente del Hospital de Motril que le ha transmitido a la alcaldesa que Motril tiene una baja incidencia de coronavirus, como lo pone de manifiesto los 113 casos confirmados y 7 fallecimientos.

En la UCI si están “justos”, pero ya hay una treintena de ingresados por coronavirus lo que va a permitir que en breve se retome la actividad cotidiana en el Hospital que se había suspendido. El gerente, Antonio Cansino, ha querido agradecer a la alcaldesa la gran ayuda que han recibido del Ayuntamiento y gracias también a tanta solidaridad que les ha llegado, sobre todo en medidas de protección, ha hecho que haya habido pocos sanitarios contagiados.

La recomendación que hace el gerente es que se siga desinfectando como se viene haciendo a diario en la ciudad, pero no solo ahora, si no que esto habrá que seguir haciéndolo en adelante. Por supuesto recomienda que no salga la gente de casa, solo para lo imprescindible y que se eviten las aglomeraciones, así que ve muy buena la iniciativa de mantener las playas cerradas por el Ayuntamiento.

Se comienzan a hacer test a más sectores de la población

La alcaldesa también nos comentaba que el Hospital ha realizado ya 1.768 tests, sobre todo en las residencias de mayores de toda la comarca y Jesús Abandonado. Ahora que han llegado test nuevos se van a realizar al servicio de ayuda a domicilio, policía y servicio de limpieza, así como a los trabajadores del Hospital. Por fin ya también van llegando mascarillas que se espera que no falten en adelante ya que ahora se están fabricando en España.

Más empleo gracias a la agricultura y la construcción

Con Luisa hemos repasado otros asuntos como las ayudas que desde el Ayuntamiento se ponen en marcha para paliar la crisis económica en el sector comercial y hostelero, con un Plan de Reactivación y de Promoción Turística.

Gracias a que Motril no es una ciudad que depende mucho del turismo, muchos empleos que se destruyan de este sector podrán encontrar una oportunidad en la construcción que se fortalece en la ciudad y en la agricultura que no decae. Así que el optimismo no decae.

La Media Maratón suspendida

Luisa García nos anuncia que se ha suspendido la celebración de la Media Maratón de Motril que debería celebrarse en septiembre, así como todos los conciertos previstos y la celebración de la Feria de Agosto en el recinto ferial.

Lo que se viene planteando para las fiestas patronales es hacer como la feria de día por la noche también y que sean los bares en sus terrazas quienes hagan la fiesta, ya que no podrá haber aglomeraciones y como mucho adornar la ciudad para que se note que es fiesta. De todas formas habrá que hacer lo que se disponga por el gobierno en esas fechas.