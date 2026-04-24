El Hospital de Motril capta talento médico con una atractiva oferta para residentes

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada ha presentado su oferta docente en una jornada de puertas abiertas organizada para los futuros residentes. El encuentro ha congregado a médicos, enfermeros y psicólogos que valoran continuar su formación en el Hospital Santa Ana de Motril y los centros de salud de la Costa Tropical y la Alpujarra. La calidad docente y el trato cercano son las señas de identidad que el área imprime en cada una de sus promociones.

Una oferta formativa de calidad

El acto ha sido presidido por el gerente, Maximiliano Ocete, y la jefa de estudios, Ana Ortega. Ocete ha destacado el “excelente equipo de profesionales” del área y su “férreo compromiso con la calidad asistencial y la docencia”. Por su parte, Ortega ha subrayado la importancia de “saber elegir” tanto la especialidad como el centro sanitario, argumentando que la unidad docente ofrece cercanía y disponibilidad.

Si nos elegís, en esta unidad docente os ofrecemos cercanía y disponibilidad en un área pequeña, pero familiar" Maximiliano Ocete Área de Gestión Sanitaria Sur

La oferta formativa del AGS Sur de Granada para 2026 incluye 27 plazas de medicina y enfermería. Estas se distribuyen en las especialidades de Atención Familiar y Comunitaria (16), Medicina Interna (1), Cirugía Ortopédica y Traumatológica (2), Cirugía General y Especialidades (1), Obstetricia y Ginecología (3), Anestesiología y Reanimación (1) y Salud Mental (3).

Los residentes, uno más del equipo

Durante la jornada, los tutores han explicado cómo se trabaja y se acompaña a los residentes. “Nuestros residentes son uno más del equipo desde el primer día”, han coincidido. Junto a residentes actuales, han resuelto las dudas de los asistentes sobre rotaciones, guardias y ambiente laboral.

Nuestros residentes son uno más del equipo desde el primer día"

El AGS Sur de Granada funciona como centro docente desde 1992 y actualmente 88 profesionales realizan su residencia en el área, supervisados por 54 tutores. El área, formada por el Hospital Santa Ana de Motril y diez unidades de gestión clínica, da cobertura a una población de aproximadamente 140.000 personas entre la Costa Tropical y la Alpujarra.