"El Hospital de Motril amplía camas UCI hasta en la sala de observación de URGENCIAS", nos dice Luisa García

Volvemos a repasar la actualidad de Motril con su alcaldesa, Luisa García Chamorro y vuelve, desgraciadamente, a llamar la atención sobre la mala situación que tenemos en la pandemia, ante el incesante aumento de contagios de coronavirus y el paralelo aumento de la presión hospitalaria, que todavía no ha tocado techo, pero no falta mucho. Se han tenido que habilitar 6 camas UCI con respiradores en la zona de observación de URGENCIAS ( también se han instalado otras 6 camas UCI en la zona de reanimación para pacientes libres de COVID). También se están trasladando pacientes COVID hasta Granada, donde también vemos como se están habilitando cafeterías y capillas para poner camas UCI, así que la situación es alarmante. Tenemos que hacer más esfuerzo para que no sigan aumentando los contagios.

También comentamos con Luisa la mala situación que tienen las distintas Asociaciones que se mantienen con donaciones y que ahora al no desarrollar actividades no tienen ingresos. La Asociación Párkinson Motril ha tenido que dejar de existir y están intentando apoyar a la Asociación Española Contra el Cáncer, que cada año tenían sus principales ingresos en la celebración del "Puchero de Coles" y que este año no podrá ser.

Hablando de otros asuntos más agradables, comentamos con la alcaldesa la limpieza de ramblas que se está llevando a cabo por la Junta de Andalucía en el término municipal de Motril, como la desembocadura de la Rambla de los Álamos en la Playa de las Azucenas, que ha quedado un espacio estupendo y sin peligro.

La Rambla de Ibartanillo, que pasa junto al EVA 9 y que desemboca en el Parque de las Provincias, que llevaba décadas sin limpiar y que se va a reforestar con vegetación autóctona, dejando un paseo muy agradable.

Otra Rambla que se está limpiando es la de Panata, que era el antiguo "camino de los Guajareños", por donde se iba a Granada pasando por los Guájares. Esta Rambla tiene un gran valor medio ambiental pero también histórico. Algún partido político también ha pedido reiteradamente la recuperación de este camino y ya se está haciendo.

Comienza la obra de los cuatro carriles hasta la Plaza de Toros

Otra obra prometida y que se está acometiendo es los accesos a Motril desde la autovía por la zona Este. Hace poco se inauguró la primera parte de la Avda. de la Esperanza, con cuatro carriles y ahora comienza a ejecutarse la 2ª fase que llevará esos cuatro carriles desde la rotonda del tanatorio hasta otra rotonda en la Plaza de Toros. La última ejecución de este tramo de acceso conectará directamente ya con la autovía y quedará un magnífico acceso Este a Motril.

Y otra obra que se está ejecutando y que nos va a dejar unas instalaciones supermodernas, son las del Mercado Municipal de San Agustín. La alcaldesa pedía disculpas por las molestias y habrá que cerrar totalmente durante unas dos semanas. Se está actuando en la planta de abajo y se está buscando colaboración privada para hacer un Mercado Gourmet en la planta alta.

Simulación de obras finalizadas en el Mercado Municipal de San Agustín de Motril

