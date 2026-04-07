Un hombre de 64 años resulta afectado por inhalación de humo en el incendio de una cocina en Salobreña

Un hombre de 64 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio declarado en la cocina de su vivienda en Salobreña (Granada). El suceso, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía, se ha producido en la noche de este pasado lunes.

El teléfono 1-1-2 recibió una llamada sobre las 21:25 horas que alertaba del fuego en un piso situado en una segunda planta de la calle Doctor Fleming. El aviso indicaba que en el interior del inmueble se encontraba un hombre mayor, por lo que se movilizó a los Bomberos de Motril, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

El fuego se originó en una sartén

Según han detallado los operativos desplazados, el incendio se originó en una sartén y provocó daños materiales en la cocina, además de afectar a una habitación contigua por la acumulación de humo. Los bomberos procedieron a ventilar y refrescar la vivienda para asegurar la zona.

El propietario de la vivienda, y único afectado, fue evacuado por los servicios sanitarios al Centro de Atención Primaria de Salobreña, donde fue asistido por la inhalación de humo. Afortunadamente, no fue necesario el desalojo del edificio, de tres plantas.