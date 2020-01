La Herradura recibe a la Banda Municipal de Música de Almuñécar en el concierto de Año Nuevo

Comunica el Ayuntamiento de Almuñécar que la Banda Municipal de Música de Almuñécar ofrecerá un año más, el Concierto de Año Nuevo en el auditorio del Centro Cívico de La Herradura.

El concierto, bajo la dirección de Miguel Pino Campos, está previsto para este sábado día 4, a partir de las 19 horas. El programa a interpretar recoge un repertorio variado donde no faltarán los ritmos de valses y polkas de Johann Straus. A ello se sumarán: Beyond the horizont, de Rossano Galante; Hallelujah, de Leonard Cohen, con arreglos de Michael Brown; “Caballería Rusticana Intermezzo” , P. Mascagni arreglos de Robert Martin; “Nabucco Coro de los esclavos hebreos”, Giuseppe Verdi, con arreglos de Javier J. López Padilla ; “De Graná y con arte”, “Fantasía Lorquiana”, “Paraíso de la Vega” , Aniceto Giner. Para poner el broche con “A orillas del Danubio azul”, Johann Strauss, con arreglos de Renato Morena y “Marcha Radetzky”, de J. Strauss, con arreglos de Renato Morena.

La entrada es libre hasta completar el aforo del auditorio.