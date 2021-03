En La Herradura se organiza un homenaje a San José ya que no puede haber fiestas patronales

La Herradura comunica que no volverá a celebrar sus fiestas patronales, por segundo año consecutivo, como ocurría antes de la pandemia motivada por el Covid-19. Y es que precisamente los herradureños fueron los primeros en "sufrir" las consecuencias de la llegada de la situación sin precedentes como las que hemos vivido en el último año.

Cabe recordar que en las calles de La Herradura ya se encontraban muy avanzados los preparativos para la celebración de las fiestas patronales y hubo que dar marcha atrás.

Así las cosas este año, aunque la situación ha mejorado, las circunstancias mandan y no podrá aún celebrarse como antes, tal y como han recordado tanto la alcaldesa, Trinidad Herrera, como el teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, "Es triste, sí, pero como máxima responsable de este Ayuntamiento, mi deber es garantizar la salud pública y vuestra seguridad. No me cabe la menor duda que entenderéis esta decisión. Debemos seguir muy cautos y actuar con responsabilidad, aunque la vacuna está dejando entrever algo de luz. Así que a mal tiempo buena cara, No perdáis el ánimo y la esperanza. Más pronto que tarde, volveremos a disfrutar de nuestra Feria de Día, de nuestra Caseta Oficial en una Plaza de la Independencia remodelada, volveremos a vernos las caras emocionadas por ir acompañando a nuestro patrón San José", dice la alcaldesa.

Por su parte, el teniente de alcalde reconoce que "aunque las circunstancias mandan, no podíamos pasar por alto tener alguna actividad el día 19 de marzo, y que también sirviera, "a modo de homenaje" a todas las personas que llevan luchando y sufriendo las consecuencias de ésta maldita pandemia que nos ha desolado a todos", señala Ruiz Joya.

Y es que desde la Tenencia de Alcaldía se han organizado algunas actividades "a modo de homenaje" y teniendo por delante todas las medidas preventivas.

Actos

Los actos comenzarán el jueves día 18, con una ofrenda floral, a partir de las 18 horas, en honor a nuestro patrón San José. Acompañado por el Coro Andaluz “Cosas Nuestras” y “Coro La Salinera”.

El viernes, día 19, tras las campanadas desde la Iglesia de San José anunciando la festividad del patrón San José, una charanga animará las calles de la localidad desde las 11 horas. Una hora más tarde se celebrará la misa en honor del patrón San José.

A las 13 horas, se anuncia la Inauguración Centro de Interpretación “1562, La Furia del Mar”, en el Castillo de La Herradura. El acto estará regulado por invitación que se retirará en la Oficina de Turismo.

Las actividades continuarán, de 14 a 17 horas, con un concierto itinerante del grupo “Alalba” por el paseo marítimo “Andrés Segovia”. También los más pequeños podrán disfrutar, desde las 18 horas, con la Compañía de títeres “Peneque y el corazón que mueve la ópera”. Plaza del Centro Cívico. El broche a la jornada lo pondrá, desde las 21,15 horas, los fuegos artificiales.

Programación

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS DE COVID-19 PERTINENTES.

LA HERRADURA

Jueves, 18 de marzo

18:00h. Ofrenda floral en honor a nuestro patrón San José. Acompañado por el coro Andaluz “Cosas Nuestras” y “Coro La Salinera”.

Viernes, 19 de marzo

9:00h. Campanadas desde la Iglesia de San José, con motivo del día de Nuestro Patrón.

11:00h. Animación de la Charanga “Llena que nos vamos” por las calles de La Herradura.

12:00h. Santa misa en honor a nuestro patrón San José.

13:00h. Inauguración Centro de Interpretación “1562, La Furia del Mar”, en el Castillo de La Herradura. Se requiere invitación

14:00h – 17:00h. Concierto itinerante del grupo “Alalba” por el paseo marítimo de nuestro pueblo.

18:00h. Compañía de títeres “Peneque y el corazón que mueve la ópera”. Plaza del Centro Cívico.

21:15h. Fuegos artificiales.