La Herradura continúa sus Fiestas Patronales este lunes con la ofrenda floral y fuegos artificiales

La Herradura llega este lunes a la recta final de sus Fiestas Patronales en Honor de San José que se vienen celebrando desde el pasado viernes con gran éxito de participación en las actividades programadas.

Para este lunes, día 18, el programa oficial recoge la tercera jornada de la Feria de Día (13 horas) en la calle Eucalipto, que hoy contará con la actuación del Coro La Salinera además de los DJ Spiry y Javi y la Charanga “Llena que nos vamos”.

La animación también estará en la Tradicional Corrida de Cintas (16 horas) en la Calle Real, con la participación de gigantes y cabezudos.

Para la 18 horas se anuncia la salida de la Ofrenda Floral desde el Centro Cívico contando con la participación de Coro Andaluz “Cosas Nuestras” y la organización de Mujeres Siglo XXI.

Los pequeños podrán disfrutar de una proyección de cine infantil (19,30 horas) en el Centro Cívico. A las 20,30 horas habrá una exhibición de artes marciales en la caseta oficial a cargo d de la Escuela Municipal “Kosho Riy Kenpo” de La Herradura, bajo la dirección de Manuel Maya.

Uno de los actos destacados, será el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales que se anuncia a partir de las 22 horas en la playa de La Herradura y que será un espectáculo piro musical a cargo de la pirotecnia Martín.

El broche a la jornada lo pondrá la verbena con la gran actuación del grupo La Tentación.

Día del Niño

El día gran de las fiestas patronales llegará este martes, festividad de San José, jornada declarada Fiesta Local oficialmente en el municipio sexitano.

El programa arrancará con el repique de campanas en la Iglesia Parroquial de San José, a las 9 horas, y la Santa Misa en honor de San José, contando para ello con el acompañamiento del Coro Bahía de La Herradura bajo la dirección e Katia Oceransky.

A las 12,30 horas se anuncia el tradicional concierto de la Banda Municipal de Música de Almuñécar que ofrecerá un repertorio variado de composiciones populares.

La Feria de Día llegará a partir de las 13 horas en la calle Eucalipto y una popular paella en la caseta oficial.

Por la tarde- noche, desde las 20 horas, se celebrará la solemne procesión de San José que estará acompañada pro la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Almuñécar.

Las fiestas llegarán a su fin con el gran concierto del dúo musical, Andy & Lucas, a partir de las 23 horas y la posterior verbena popular antes de la traca final.

PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES DE LA HERRADURA

EN HONOR DE SAN JOSÉ

PROGRAMA HOY 18 Y MAÑANA 19

LUNES, 18 DE MARZO

13:00h. Feria de día amenizada por DJ Spiry y DJ Javi. Calle Eucalipto.

13:30H. Actuación del Coro “La Salinera”, en la feria de día. Calle Eucalipto.

14:00h. Animación de la Charanga “Llena que nos Vamos”, por la Feria de Día. Calle Eucalipto.

15:45h Salida desde el Centro Cívico de los Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga “Llena que nos Vamos”.

16:00h. Tradicional Corrida de Cintas en la Calle Real. Acompañados por la Charanga “Llena que nos Vamos” y los Gigantes y cabezudos. Modalidades: Cadete y adultos: Primer Premio: un Jamón Serrano donado por la Asociación de “Amigos de La Herradura”.

18:00h Ofrenda Floral. Salida desde el Centro Cívico. Organiza Asociación de Mujeres S. XXI con la colaboración del Coro Andaluz “Cosas Nuestras” y el Coro “La Salinera”. Invitamos a todas las asistentes a participar luciendo sus trajes flamencos.

19.30h. Cine Infantil, Entrada Gratuita. Auditorio Centro Cívico

22:00h Gran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Martín. Gran espectáculo Piro-Musical. “Una fusión de luz y sonido, donde el fuego baila al ritmo de la música, bajo el escenario del cielo”.

23:00h. Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Amenizada por la Orquesta “La Tentación”

MARTES, 19 DE MARZO

DÍA DEL NIÑO EN LAS ATRACCIONES DEL FERIAL

09:00h. Repique de Campanas desde la Iglesia de San José, con motivo del día de nuestro Patrón.

12:00h Santa Misa en Honor a Nuestro Patrón San José.

Acompañamiento Musical por el Coro” Bahía de la Herradura”,

Dirigido por la maestra Mª Ángeles Ruiz Román.

12:30h Concierto en la Plaza de la Iglesia de San José, ofrecido por la Banda de Municipal de Música de Almuñécar.

13:00h. Feria de Dia amenizada por DJ Spiry y DJ Javi. Calle Eucalipto.

14:30h. Paella Popular. Caseta Oficial de Fiestas.

20:00h Solemne Procesión en Honor a nuestro Patrón San José, acompañada por la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Almuñécar.

Itinerario: Salida del templo; C/ Canalejas; Las Flores; C/ Real; C/ Acera del Pilar; Paseo Andrés Segovia, Calle Eucalipto; C/ Alhambra; C/ Barranquillo y a su templo.

23:00h. Andy y Lucas en concierto. Entrada gratuita. Caseta Oficial de Fiestas.

00:30h. Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Amenizada por el Grupo ”Alalba” y la Orquesta “La Tentación”

01:00h. Traca Fin de Fiestas

Organiza: Tenencia de Alcaldía y Ayto. Almuñécar.