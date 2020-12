Hermandades, Cofradías y Parroquias muestran sus Nacimientos y Belenes con mucho arte en Motril

Nos comunica el Ayuntamiento que el tradicional recorrido por los “belenes” instalados en Motril se ha visto muy alterado, este año, tanto en la cantidad de montajes como en la afluencia de público a los mismos, que debe ceñirse a los aforos permitidos en los diferentes recintos y a esponjarse al máximo. En este escenario navideño Covid, más de la mitad de los “nacimientos” que podían visitarse en la ciudad y anejos no se han realizado en la Navidad 2020 ante la imposibilidad manifiesta, de sus promotores, de adaptarse a las circunstancias.

Sin embargo, algunas de las hermandades y cofradías penitenciales de Motril o, en varios casos, las propias parroquias han dado el paso ofreciendo tanto en los templos como casas de hermandad la recreación del Nacimiento de Jesús, sea de modo sencillo o espectacular y siempre posibilitando su visita por el público dentro de las más estrictas medidas para ello.

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, quiso compartir con varios de estos promotores unos instantes de reconocimiento “por el esfuerzo tan importante que han hecho para que la ciudad no pierda una de sus tradiciones más asentadas, pese a las circunstancias que estamos viviendo”. De hecho, la primera edil junto a la teniente de alcalde de Participación Ciudadana y concejales de Comercio y Juventud, Inmaculada Torres Alaminos, Susana Peña Gómez y Alejandro Vilar Moreno, respectivamente, recorrieron varios de los más tradicionales enclaves motrileños que acogen su particular Belén, como es el caso de la Iglesia de la Victoria, El Carmen o San Antonio, así como las casas de hermandad del Nazareno y Vera Cruz; todos ellos pueden ser visitados por el público durante las horas de apertura habitual de los templos, salvo durante la celebración de la misa, o –en el caso de las casas de hermandad- acercándose a ellas ya que muchos cofrades se encargan de tener abiertos los recintos. En el caso de la cofradía del Nazareno, el montaje se ofrecerá al público la semana próxima siendo incluso visible desde el exterior, a través de los ventanales del edificio de la popular Calle de las Cañas.

Con fuerza

La alcaldesa expresó su gratitud a los colectivos que han derrochado imaginación en un año difícil: “estáis contribuyendo a que esta tradición siga con fuerza en los próximos años”, al tiempo que invitó a los motrileños “a que visiten ordenadamente y con responsabilidad todos y cada uno de los lugares en donde se ha hecho un trabajo fantástico”. Hay que destacar la espectacularidad del Belén de la cofradía de la Humildad y Victoria, en el templo agustino, presidido por su propia Titular Mariana en una estampa insólita e histórica que nos ofrece a la Virgen de la Victoria acogiendo en brazos al Niño Jesús bajo la mirada atenta de San José, encarnado por la imagen del Cirineo de la Hermandad del Gran Poder. El ángel anunciador es el mismo que acompaña al Cristo de la Humidad en su Oración en el Huerto, el Lunes Santo. Por su tamaño, este belén ocupa la totalidad de la capilla del Sagrado Corazón y los pormenores de su montaje fueron explicados a la alcaldesa y ediles por el prioste de la cofradía, Antonio Ruiz Blanco.

Por su parte, los hermanos del Perdón y Misericordia han instalado un detalladísimo Nacimiento en la propia Iglesia del Carmen. Un montaje en el que no falta absolutamente nada y que pone punto y seguido a la cofradía que más ha apostado por las celebraciones navideñas desde hace muchos años. Muy cerca, la cofradía del Nazareno y Esperanza aprovecha la amplitud del soberbio edificio para ofrecer su tradicional Belén que podrá visitarse la semana próxima y que corona una semana de intensa actividad, para esta hermandad, tras la celebración de la festividad de su Titular, la Virgen de La Esperanza.

En pleno centro, en la calle Pozuelo –junto a Cruz de Conchas- la hermandad de la Vera Cruz, que acoge a los Titulares del Viernes Santo (Expiración y Valle) y Domingo de Resurrección (Dulce Nombre), no ha querido faltar a la cita a pesar del escaso tiempo con que sus hermanos han contado para instalar su pequeño pero hermoso Belén, que pretende ser una buena excusa para que unos y otros puedan saludarse dentro de las lógicas medidas de seguridad. Por último, la parroquia de San Antonio, y bajo la mirada del Cristo de la Fe y María Santísima del Amor, Titulares de la Hermandad de la Santa Cena, así como del propio Santo que da nombre a su barrio, acoge un Belén que no puede faltar a la cita tradicional y que merece ser visitado para, después, disfrutar de una espectacular vista sobre el Motril nocturno.

La teniente de alcalde de Acción Social y Participación Ciudadana, Inmaculada Torres Alaminos, tuvo palabras de agradecimiento hacia quienes, de manera pública y privada, “han puesto toda la ilusión posible para que este año no sea una Navidad triste, sino que siga latiendo el corazón de esta tradición tan hermosa”. Torres Alaminos recordó que si bien el tradicional Concurso de Belenes en su formato convencional no se puede celebrar, la muestra virtual se ha conformado como una alternativa para que todo esta exhibición de imaginación y arte no pase desapercibida.