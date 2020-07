Hasta 30.000€ de sanción podría caerle al local que celebró una fiesta multitudinaria en Playa Granada

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, nos explica a COPE ante la polémica surgida por una fiesta celebrada en un local de ocio de Playa Granada, por no respetar ni aforos ni medidas de seguridad, que se pone en marcha el expediente sancionador a la empresa del negocio instalado en una concesión municipal y que podría enfrentarse a sanciones de hasta 30.000€. No se va a consentir actuaciones empresariales como ésta que ponen en riesgo sanitario a la población y se da una imagen que no corresponde con el buen hacer ante esta pandemia.

Decía Luisa García que "si hay que clausurar se clausurará".

Por otra parte la alcaldesa también se muestra preocupada y pide disculpas a la población por el ralentizamiento que se está produciendo en las tareas de limpieza, ya que el 20% de la plantilla está de baja, en algunos casos desde hace 18 meses. Se quiere contratar de urgencia por lo menos a 10 personas para realizar estas tareas, pero los trámites tardarán un par de semanas. También se investiga que pasa con la máquina barredora, ya que cada vez que se usa se rompe, a pesar de los reiterados arreglos.

Esta misma mañana se han hizado las banderas que indican que las playas de Motril son merecedoras de la Q de calidad, en Playa de Poniente y PLaya Granada. También nos contaba como se ha recuperado una playa estupenda delante de Villa Astrida, que viene a aliviar la falta de aforo puntual que se produce en Playa Granada.

El patrimonio azucarero de Motril es muy importante gracias a la recuperación que se quiere hacer de todo el conjunto de la Fábrica Nuestra Señora del Pilar de Motril, para lo que se pretende implicar a la Junta de Andalucía. El ayuntmaiento para ampliar este patrimonio quiere adquirir también la Fábrica de San Luís, actualmente de carácter privado.

La Virgen del Carmen se celebra esta semana y a la alcaldesa de Motril le preocupa que se pueda descontrolar la celebración de la misa ante la prohibión de aglomeraciones. La misa se celebrará el día 16 por la tarde en la plaza de la Iglesia del Carmen de Varadero.