Se han realizado test a los casi 90 trabajadores Auxiliares de Ayuda a Domicilio de Almuñécar y La Herradura

El Ayuntamiento de Almuñécar comunica que casi 90 trabajadores auxiliares de Ayuda a Domicilio de la empresa Gestión de Trabajo Social (GTS) que se encarga del servicio en Almuñécar y La Herradura han realizado las pruebas de test por el Covid-19 a lo largo de esta mañana con resultado negativo, según han informado la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, quien, junto con la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almuñécar. María del Carmen Reinoso, estuvieron presentes en el acto al final de la jornada.

Y es que, después de que hace unos días la plantilla de Policía Local y Bomberos de Almuñécar le fueran practicadas las citadas pruebas, “había interés porque el citado colectivo de riesgo, que también está en primera línea como son las auxiliares de Ayuda a Domicilio, se les realizara al citada prueba de detección del Covid-19”, según manifestó la alcaldesa.

Trinidad Herrera, a pesar de conocer los resultados negativos, “lo cual viene a corroborar y confirmar que Almuñécar es un sitio afortunado, en ese sentido”. No obstante, añadió, no debemos descuidarnos, ni bajar la guardia. Entre todos hemos colaborado para que Almuñécar sea un municipio con poco índice, pero, vuelvo a subrayar, no debemos bajar la guardia. En el confinamiento hemos sido ejemplares y por lo cual muestro mi satisfacción y orgullo por la buena respuesta de los vecinos y por ello, reitero, no bajar la guardia”, subrayó.

Los test han sido realizados por parte de la Junta de Andalucía, a través de los servicios sanitarios del Centro de Salud de Almuñécar, en las dependencias del estadio de deportes, “Francisco Bonet”, por donde fueron desfilando, poco a poco, la totalidad de la plantilla de trabajadores. “Ha sido muy interesante este lugar por el espacio, discreción y la facilidad de accesibilidad ya que cada 15 minutos, tras la extracción de sangre, las empleadas y empleados pudieron conocer directamente el resultado. Al tiempo que se disponía de una ambulancia por si había necesidad de algún traslado, algo que no ha hecho falta”, según indicó la edil de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso.

Almuñécar viene reivindicando la realización de test masivos a la población para conocer la situación real de la población “porque creemos que es un paso fundamental para poder controlar los posibles contagios del virus y prevenirlos, que es lo más importante”, la edil sexitana.

