La Guardia Civil ha vivido un sábado 18 de abril de intensa actividad en Granada con la intervención en cuatro rescates en zonas de montaña y costa. En total, han sido auxiliadas siete personas, aunque una de ellas ha fallecido en una de las operaciones.

La Guardia Civil rescata a siete personas en una frenética jornada con cuatro intervenciones en Granada

Pescador herido en un acantilado

La jornada comenzó a las 5:50 horas con el aviso de un pescador de 55 años que se había precipitado por un acantilado de difícil acceso junto a la playa Rijana. Especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y de la Unidad Aérea (UAER) lo evacuaron en helicóptero al hospital del PTS de Granada por sus graves lesiones.

Alpinistas bloqueados y una avalancha

A las 11:40 horas, se alertó de que dos alpinistas, un hombre y una mujer de 55 y 49 años, estaban bloqueados en el canuto del Veleta. La zona presentaba una gran inestabilidad por desprendimientos de hielo y rocas, lo que obligó a un delicado apoyo parcial del helicóptero.

Los especialistas progresaron por una ladera con hielo y nieve en muy mal estado, con riesgo de caídas por cortados de 120 metros y grietas de más de 4 metros. Durante el descenso, uno de los rescatadores fue sorprendido por una avalancha de nieve y roca, quedando suspendido por su autoseguro. Tras superar el incidente, los alpinistas fueron evacuados.

Un fallecido y cuatro rescatados más

La tercera intervención tuvo lugar a las 14:25 horas en el río Torrente, en Nigüelas. Un barranquista de 59 años había quedado atrapado en un sifón. A su llegada, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El último aviso del día llegó a las 16:30 horas. Cuatro montañeros de entre 32 y 42 años se encontraban enriscados en los Tajos de la Virgen, en Sierra Nevada. El helicóptero de la UAER los evacuó en dos vuelos, dejándolos en perfecto estado en la zona de la Virgen de las Nieves.