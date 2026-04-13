La Guardia Civil pone a disposición judicial a dos jóvenes por una agresión en La Herradura

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones leves tras agredir a otro joven en la localidad granadina de La Herradura. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 22 de marzo después de las fiestas patronales del municipio.

Discusión en la parada del autobús

Según ha informado el Instituto Armado, la víctima se encontraba en la parada del autobús de la localidad esperando para volver a su casa. Fue entonces cuando inició una conversación con tres jóvenes que desembocó en una discusión y, finalmente, en una agresión que le causó diversas lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica.

Dos identificados y un prófugo

Tras tener conocimiento de los hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Almuñécar inició las pesquisas para esclarecer lo sucedido. Gracias a la toma de declaración a varios testigos, los agentes han podido identificar a dos de los presuntos autores, quienes ya han sido puestos a disposición judicial.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que hubieran participado más personas, las indagaciones han determinado que fueron tres los implicados en la agresión. En estos momentos, la investigación continúa abierta para poder identificar y localizar al tercer presunto autor de los hechos.