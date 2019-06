Gran éxito del 26º Open de Ajedrez de Cooperativa La Palma

Cooperativa La Palma ha vuelto a reunir en sus insta-laciones a la afición por el ajedrez llegada de distintos puntos de la geografía andaluza y nacional. El sábado 8 de junio, esta empresa granadina celebró la vigésimo sexta edición de su Open de Ajedrez, disputado a ocho rondas, con 15 minutos de juego por jugador, que contó con la partici-pación de 224 ajedrecistas inscritos. Todo un éxito organizativo, gracias al apoyo del Club de Aje-drez Motril que año tras año aporta su gran experiencia a este evento de La Palma, coordinado por el Comité Social.

Esta edición destacó por la gran participación de ajedrecistas de una veintena de clubes andalu-ces, principalmente de Granada, Jaén, Málaga y Almería, además de Madrid. Fue emocionante contar con participación de ganadores del torneo en anteriores ediciones: Jorge Fernández Mon-toro, Francisco Miguel García Molina, Mario Domínguez Ruiz, Francisco Daniel Pulido Esteban y Miguel Álvarez Morales. Entre otros grandes ajedrecistas del panorama andaluz y nacional, com-pitieron el campeón de Andalucía Sub 14, David Velarde; la campeona andaluza Sub 14, Rosa Adela Lorente o la campeona andaluza Sub 12 Claudia Mullor.

El almeriense Javier Garrido Fernández, de Roquetas, fue el campeón absoluto del torneo con un juego de gran calidad. Le acompañaron en el podio el segundo clasificado, Jorge Fer-nández Montoro y tercer clasificado, Mario Domínguez Ruiz. Por categorías, los ganadores fueron Miguel Zapata Arias (Prebenjamín), David Jiménez Freniche (Benjamín), José Manuel Mo-rales Carmona (Alevín), Alejandro Valenzuela Fernández (Infantil) y Rafael López Sánchez (Vete-ranos). Iván González Pintor se alzó con el trofeo al primer clasificado socio de La Palma y Alejan-dro Martín Morales (nacido en 2015) obtuvo el trofeo al Jugador más joven.

Después de la intensa competición, la entrega de premios se celebró en el salón de actos de la cooperativa, ante más de doscientas cincuenta personas que felicitaron a los premiados, resal-tando la excelente organización de la prueba.

El presidente de La Palma, Pedro Ruiz, acompañado por miembros del Consejo Rector y del Co-mité Social trasladó el agradecimiento de la empresa “a todos los participantes que un año más han visitado nuestra cooperativa, compartiendo esta estupenda jornada de convivencia”. Muy

especialmente felicitó al Club de Ajedrez Motril, árbitros y jueces, además del Comité Social por el gran trabajo realizado durante estos meses que ha culminado con un estupendo evento.

En su balance de las diversas actividades sociales realizadas este año, Pedro Ruiz resaltó la satis-facción de haber reunido en la cooperativa a más de 5.000 personas en distintos eventos depor-tivos, culturales y educativos: “seguimos abriendo las puertas de nuestra empresa cada año a mi-les de personas, dando a conocer nuestra actividad hortofrutícola, con el apoyo de 700 agriculto-res y un magnífico equipo de personas comprometidas”.

La presidenta de la ELA Carchuna-Calahonda, María Concepción Abarca participó en la entrega de premios, felicitando a ajedrecistas y Club de Ajedrez. “La Palma es un referente para Carchuna y una cooperativa de la que nos sentimos muy orgullosos”, subrayó Abarca. Por parte del Club Ajedrez Motril, Rafael Peralta tuvo palabras de agradecimiento por el gran ambiente de la prueba, elogiando el compromiso de La Palma con este torneo puntuable para el XIX Circuito de Ajedrez Caña de Azúcar.

Durante el acto se entregaron distinciones a personas relevantes en la trayectoria del Open de Ajedrez Cooperativa La Palma. Recibió este reconocimiento Jorge Fernández Montoro, ganador de la primera edición del torneo, con gran dedicación desde su responsabilidad durante muchos años al frente del Club Ajedrez Motril. También se entregaron distinciones a Jorge Bueno y María León, socios de este Club.

Se entregaron trofeos, medallas, camisetas conmemorativas y productos hortofrutícolas en esta jornada de convivencia en la que no faltaron juegos y visitas guiadas por la cooperativa.