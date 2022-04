El Gobierno insiste que este año el CATE del Puerto de Motril está terminado y el PP insiste que no se lo cree

El senador del Partido Popular por Granada José Antonio Robles ha preguntado en la tarde de este martes en el pleno del Senado al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ¿cuáles son las razones por las cuales las obras del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril, declaradas de emergencia en junio de 2019, hoy, 26 de abril del año 2022, aún no han sido puestas en funcionamiento?

Ante una “nueva patada hacia adelante del Gobierno socialista de Pedro Sánchez”, que lanza una nueva fecha de apertura para el verano de 2022, José Antonio Robles ha afeado a Fernando Grande-Marlaska que “no dice toda la verdad” y que “El CATE de Motril es otro de los incumplimientos y agravios del Gobierno del PSOE y Pedro Sánchez a la provincia de Granada y a la costa granadina”.

Las obras pudieron ser finalizadas y el CATE no pudo abrirse porque el proyecto tenía algunas carencias, como que no hay suministro eléctrico, no hay suministro de agua potable, no hay colectores de aguas fecales, no hay servicio de telecomunicaciones e, incluso, ha terminado la cesión del solar por parte de la Autoridad Portuaria de Motril. Esto dio lugar a tener que acometer una segunda fase de las obras para dotar de las medidas de habitabilidad para el pleno funcionamiento de las instalaciones del nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Motril.

El senador popular por Granada ha criticado que “esto es lo primero que tuvieron que hacer, dotar de los servicios al solar, y no empezar la casa por el tejado” y ha tachado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez de “falta de trasparencia, por no facilitar el informe que motivó la declaración de emergencia de las obras, ni el expediente de contratación; desprecio a la ley, porque fuerzan la legislación, declarando las obras de emergencia, y, por tanto, cambiando el sistema de contratación y limitando la concurrencia de las empresas; incompetencia, puesto que en tres años han sido incapaces de dotar al centro de los servicios básicos y fundamentales; y la mentira, porque todo son promesas, palabras, grandes titulares y fechas incumplidas”.