La flota pesquera de Motril no recibe ningún tipo de ayuda por la Crisis del coronavirus

Ante la noticia de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 8'9 millones de euros para ayudas por el almacenamiento de productos de la pesca como consecuencia de la COVID-19, hemos preguntado al Presidente de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio José López Cabrera, sobre cuáles son las ayudas que reciben los pescadores motrileños en estos tiempos de crisis y la respuesta es desoladora: "no llega nada."

Ignacio nos cuenta a COPE que Europa y el Gobierno de España a las cofradías las han dejado abandonadas. Ellos hacen lo mismo que una organización de productores pero no reciben las mismas ayudas. Les Tratan con la punta del pié.



Nuestro gobierno no tiene en cuenta a nuestros pescadores

Hasta puede entender que Europa no entienda el trabajo de las Cofradías de Pescadores, pero no la postura de nuestro gobierno, que conoce que en el mediterráneo la mayoría de la gestión de la flota la llevan las Cofradías. Les dan las mismas responsabilidades que a las Organizaciones de Productores Pesqueros ( OPP ), pero no les dan las mismas armas para luchar contra la Crisis. Solo les interesa desprenderse de responsablilidades y se olvidan de este sector.

La situación es complicada



Nos recuerda el Presidente de la Cofradía que en febrero se hizo paro biólogico y a mediados de marzo entramos en el Estado de Alarma y ya todo a sido vender menos y sin cobrar todavía las ayudas de ese paro de febrero, pero las facturas las tienen que seguir pagando y sin ninguna ayuda estatal o europea.

En Motril durante la pandemia tan solo 1 o 2 barcos se han acogido a un Erte, el resto está trabajando a pulmón.

La situación que se presenta es demoledora, porque las campañas fuertes de venta son en verano, Navidad y Semana Santa, y el panorama anuncia que habrá poca o ninguna actividad.

El pescado y marisco de la Lonja Pesquera de Motril es de muy alta calidad y tiene mucha aceptación en establecimientos de restauración de toda España.