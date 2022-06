La fiscalía archiva la denuncia de dos policías locales contra el Ayuntamiento de Almuñécar

Comunica el Ayuntamiento de Almuñécar que la Fiscalía ha archivado de las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia presentada por dos policías locales de Almuñécar, contra el Ayuntamiento sexitano y el edil delegado de de Actividades, Javier García, porque los hechos que denunciaron, entre otras cosas, decían “que no se le daba acceso a los agentes y que se estaba interrumpiendo su labor y que teníamos locales sin licencia de actividad funcionando y que no hacíamos nada contra ellos y le dieron traslado a Fiscalía donde se hicieron eco los medios de comunicación,

Así lo ha manifestado el propio Javier García en unas declaraciones donde estuvo acompañado por la alcaldesa, Trinidad Herrera y los portavoces de los tres grupos del equipo de gobierno.

Javier Garcia, que hasta ahora no había hecho declaraciones, “sin embargo, dijo, esta semana ha llegado al Consistorio el Decreto de Fiscalía en el que archiva el caso y donde dice textualmente: “que no quedan acreditados los hechos denunciados ya que consta una actuación consecuente del Ayuntamiento en la tramitación de las actas de infracción presentadas por los agentes denunciantes; por todo ello se toma el acuerdo de proponer al ilustrísimo señor fiscal jefe provincial de Granada el archivo de las diligencias de investigación incoadas”, dice.

Por otro lado, en el apartado de antecedentes y en las conclusiones, se dice también “que los hechos denunciados no reviste trascendencia penal y en consecuencia deberá proponerse el archivo de las diligencias de investigación penal”

El edil delegado de Actividades Javier García también quiso hacer hincapié en las postura que adoptaron dos partidos de la oposición, Convergencia Andaluza y PSOE , que “ en su ánimo siempre, seguramente, de ayudar y de esclarecer los hechos, no me cabe ninguna duda, presentaron un escrito en Ayuntamiento en el que manifestaban que estaban preocupadisimos porque lo ha hecho denunciados eran muy graves”, dijo recordando que solicitaron a la Alcaldesa, que se montará, por vía urgencia, una comisión de investigación para esclarecer lo hecho para que se le diera acceso a toda la información y para que se depurarán responsabilidades”.

“A estos grupos quiero decirles que ya pueden estar tranquilos y que pueden salir otra vez a los medios a decir que están tranquilos, y que no tiene ningún problema. No obstante, añadió, si quieren ver los expedientes pueden pedir acceso al mismo, como han pedido acceso a cientos de expedientes; son personas que tienen una larga trayectoria política y saben que tienen acceso a todos los expedientes sin ningún tipo de tapujos”, dijo García.

Para el edil delegado de Actividades calificaba la postura de CA y PSOE de “artimaña política que utilizaron para darle bombo para intentar liar follón y salir en la prensa. Me gustaría verlos ahora en prensa de nuevo diciendo que están contentos y que están tranquilos de que en el Ayuntamiento Almuñécar se está actuando diligentemente”,

Javier García tras dar cuenta del Decreto de la Fiscalía anunció que “desde el Ayuntamiento y yo personalmente, me reservo la acciones que tengamos que tomar, porque es verdad que es muy grave los hechos que se denunciaron, pero igualmente grave que haya quedado acreditado que el Ayuntamiento ha actuado diligentemente y se han tramitado todo el expediente como se tenían que tramitar y estos dos agentes denuncien cosas que no son”.

Por su parte, la alcaldesa, Trinidad Herrera dijo que “me alegro porque la verdad prevalezca, como debe ser siempre. Sinceramente en este equipo de gobierno podemos cometer errores, podemos equivocarnos, pero en ningún momento aquí se ha traspasado, ni se traspasa, la línea de la legalidad. Herrera pidió que “se recapacite antes de presentar una denuncia de este tipo que tanto daño puede hacer a nivel ya personal y a nivel político. En cuanto a la postura de los dos grupos de la oposición la primera edil sexitana indicó que “me parece que hacer leña del árbol caído es muy triste; yo no deseo a nadie ningún mal y el intentar todavía hacer más sangre donde realmente ellos saben perfectamente que no había nada porque tienen acceso a los expedientes como bien ha dicho el concejal me parece muy duro”, subrayó.