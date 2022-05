A finales de este mes o a principios de junio se licitan las obras del proyecto estrella del Puerto de Motril

El Puerto De Motril continúa con una actividad intensa como ha demostrado esta semana ya que ha llegado a tener hasta cuatro buques de gran capacidad operando a la vez en la dársena motrileña.

Vídeo









Hablamos con el presidente de la autoridad portuaria De Motril, José García Fuentes, que nos visita en los estudios de COPE y repasamos cómo va esa vida portuaria y esos proyectos tan interesantes que tenemos a la vuelta de la esquina.

Nos hablaba de la operación paso del estrecho que este año ya se retoma y que espera que sea numerosa en tránsito de vehículos y personas, de que en breve también comenzarán ya operar las líneas regulares con el norte de Marruecos tras la apertura de las fronteras y del proyecto estrella del Puerto De Motril como es el "Plan Director", que sale a licitación a finales de este mes de mayo a principios del próximo mes de junio.

















Se construirán nuevas dársenas, se crearán zonas de comercio y ocio abiertas a la ciudad… Un cambio que revolucionará la relación del Puerto con Motril y que en cuatro años será una realidad. La semana que viene también se licita el nuevo paseo marítimo y la plaza que ha cedido el puerto de Motril al barrio de Varadero. Obras que comenzarán después de la celebración de la Virgen del Carmen y que en cinco meses estarán terminadas.





También comenzamos con Pepe las palabras de la ministra Raquel Sánchez, que ha dicho en el Senado que no ve muy viable la construcción de un ferrocarril entre Granada y el puerto motrileño. El presidente portuario opina que quizá la ministra no se ha leído los minuciosos informes que se han hecho por parte de la Universidad de Granada y de otros agentes, donde se demuestra la viabilidad económica y técnica de este ferrocarril. Ahora se dan las condiciones idóneas, con los fondos europeos, para la realización de este importantísimo proyecto y nos recuerda que el Puerto De Motril es el único de interés del Estado que no tiene conexión ferroviaria todavía. Así que con estas declaraciones volvemos a los argumentos que se vienen esgrimiendo para no construir este ferrocarril desde hace 150 años.