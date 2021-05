El fin de semana deja una sanción en un domicilio por el ruido al celebrar una boda

El primer fin de semana sin Estado de Alarma, tras muchos meses, ha sido relativamente tranquilo en Motril. "La gente en Motril ha tenido un comportamiento ejemplar" nos decía a COPE María Ángeles Escámez, Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana de Motril.

Se esperaba que hubiese más gente por la calle, pero no, lo cual les ha sorprendido gratamente. "No sabemos si es que la gente se ha comportado o que se han ido a Granada" nos decía después de ver las aglomeraciones en la capital. Con todo ello se han puesto algunas sanciones, que sorprendentemente tras tanto tiempo, las más numerosas han sido por no llevar la mascarilla, que en total han sido 20.

Sanciones en hostelería

Una sanción a un establecimiento en la playa por tener la música muy alta, otra por pasarse el horario de cierre establecido y otra en un domicilio por ruido, algo normal si consideramos que estaban celebrando "una boda", increíble!!

La teniente de alcalde sigue insistiendo que seamos responsables para no dar pasos atrás y poner en peligro la vida de las personas.