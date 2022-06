El Ferrocarril entre el Puerto de Motril y Granada recibe todas las pegas imaginables para su construcción

La semana pasada se produjo una reunión con el secretario general de infraestructuras Xavier Flores, a la que asistieron el presidente de AECOST, Jerónimo Salcedo, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril Julio Rodriguez y el presidente del Autoridad Portuaria de Motril José García Fuentes.

Las sensaciones que se traen de esa reunión no son buenas según nos manifiestan. El presidente del Autoridad portuaria nos dice que este proyecto de ferrocarril cumple absolutamente todos los requisitos necesarios para su construcción, y uno a uno fueron de rebatiendo todas las pegas que se ponían desde la secretaría general.

Se quedó en que se estudiaría el proyecto, ya que lo que se solicita es que el gobierno apoye que se introduzca este tramo, entre el Puerto y Ganada, en la revisión que ahora está planteando Europa. En agosto expira el plazo de revisión y de febrero a marzo del año que viene se votará esta revisión. Si no se admite el incluirnos en la línea transeuropeas de transporte, podríamos quedarnos fuera definitivamente, ya que no se sabe si habrá ni siquiera otra revisión en el futuro, puesto que ya quedaría cerrado este capítulo, como nos dice José García Fuentes.

La importancia de que se nos tenga en cuenta ahora es vital y esperemos que el gobierno no se equivoque al no apostar por nosotros, ya que todos absolutamente todos los demás apoyan este proyecto.Por su parte la junta de Andalucía si ha dado el respaldo a este proyecto y lo presentará en el próximo Comité de las regiones.

Por su parte Julio Rodriguez presidente de la cámara de Comercio de Motril también nos explica que no se dió interes a la propuesta que le hicieron al secretario de infraestructuras y también espera que ya que todos los partidos políticos y toda la sociedad granadina apoya este ferrocarril, el gobierno de España, que es quien queda por apoyarlo, lo haga.

"Había una predisposición a echarnos todo tipo de de jarras de agua fría. La primera fue que si este tema llevaba 150 años que llevábamos persiguiéndolo y no había salido sería por algo, que la orografía era un tema que afectaba, el importe de la inversión, luego que el futuro del transporte es por carretera y que nosotros aunque tarde, ya teníamos carreteras… En fin, la verdad es que fue un fue un poco sorprendente. Lo que me ha llamado la atención es que estamos en la revisión del reglamento de la redes transeuropeas de transporte y esto se produce cada muchos años. En Europa no están revisando el reglamento cada año, sino que a lo mejor pueden pasar tranquilamente y lo fundamental es que ahora el gobierno de España debe apoyar el tema y si fuese así todavía la comisión tiene que aceptarlo. En el caso en que lo aceptase estaríamos hablando de un asunto, que en el mejor de los casos, estaría resuelto dentro de 25 o 30 años. De no entrar ahora no sabemos si lo veríamos. Es chocante que comisiones que hay dentro de la Unión Europea y los parlamentarios de todos los partidos políticos lo apoyen y sin embargo el gobierno de España no lo vea. Esto es lo verdaderamente indignante del asunto" nos dice Julio Rodríguez