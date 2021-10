Falsas promesas y continuos insultos da el PSOE a los habitantes de la Costa Tropical según Ciudadanos

Comunica Ciudadanos que “Engaño, falta de respeto, ninguneo, vergüenza… Nos faltan calificativos para definir el continuo insulto del Gobierno de Sánchez a la Costa Tropical, primero en forma de unos ofensivos Presupuestos Generales del Estado y ahora con falsas promesas”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana la diputada en el Parlamento de Andalucía y responsable provincial de Acción Institucional del partido liberal, Concha Insúa, tras reunirse con los concejales de la formación naranja en los Ayuntamientos de Motril, Almuñécar y Salobreña, así como con el presidente de los Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso.

“Cero euros para los espigones del litoral granadino, cero euros para las canalizaciones de la Presa de Rules, cero euros para el tren Granada-Motril… Y así una afrenta tras otra, y año tras año”, ha criticado Insúa, para afear el último anuncio “hueco” del Ministerio de Transición Ecológica relativo a que ahora las canalizaciones de Rules se realizarán con cargo a los fondos europeos. “No nos creemos ya ninguna promesa que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda hacer a Granada. Cuando de verdad hay voluntad política, los proyectos se materializan, sin excusas. Y eso es lo que le ha faltado al Gobierno central, compromiso y creer en la provincia de Granada. Esto se evidencia además con el lamentable papel que están jugando en estos momentos los diputados del PSOE de Granada en el Congreso de los Diputados, que no han conseguido traer para nuestra tierra ninguna inversión en los PGE”, ha señalado.

Insúa ha insistido en que “al menos desde Ciudadanos no nos vamos a cruzar de brazos ante este reiterado desprecio hacia la Costa Tropical, y por eso hemos presentado una serie de enmiendas a los PGE que velan por los intereses económicos y sociales de esta comarca”, ha dicho, pues “ni los motrileños, ni los sexitanos, ni los salobreñeros ni los agricultores ni las pymes de la Costa Tropical se merecen este trato tan denigrante por parte del Gobierno central”, ha añadido. No obstante, la diputada de Cs ha reconocido sentir “impotencia y pena”, puesto que “este olvido no es puntual, sino que es constante y recurrente”. “Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a que nos machaquen, nos humillen, nos olviden. Por ello, desde Cs consideramos que esto no puede quedar en un pataleo más, hay que reaccionar, el futuro de nuestra tierra y de nuestros jóvenes está en juego”, ha señalado, para anunciar que el partido liberal se sumará “a cuantas movilizaciones sean necesarias para reivindicar las infraestructuras básicas que llevan reclamando durante décadas todos los municipios de la Costa Tropical.”









Así, tanto Concha Insúa como los concejales de la formación naranja en los Ayuntamientos de Motril, Almuñécar y Salobreña han pedido al Gobierno de Sánchez que “de una vez por todas respete a los granadinos y sus intereses y atienda sus reclamaciones con la misma atención e interés que practica con otros territorios”. “Ni los diputados socialistas en el Congreso ni el PSOE de Granada representan ni trabajan de verdad por esta provincia, así que no nos vengan con más pretextos y dilaciones, pues estas infraestructuras llevan paralizadas desde hace más de 20 años por el bipartidismo que ha gobernado nuestro país. Lo que tienen que hacer es seguir el ejemplo del Gobierno de Cs en la Junta de Andalucía, que sí apuesta dentro de sus competencias por el desarrollo socioeconómico de Granada y su Costa Tropical, mediante constantes y potentes inversiones para nuestra tierra”, ha concluido.