Esto es lo que debes hacer si alguien cercano a ti da positivo en COVID-19

En estos tiempos complicados es muy normal que en algún momento nos veamos en la texitura de haber tenido contacto con alguien que haya dado positivo en coronavirus y nos sentamos perdidos y asustados por no saber que hacer.

Teniendo esto en cuenta, María Luisa González,coordinadora de enfermeras referentes de centros educativos en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, ha publicado un vídeo, donde de forma sencilla da las pautas a seguir ante esta situación tan común últimamente.

Muy interesante también saber qué hacer si nos han hecho una prueba PCR y todavía no sabemos el resultado. Esto se supone que lo sabremos por que nos lo explican al hacernos la prueba, pero viendo que hay gente que no lo cumple, no está de mas recordarlo para información general.