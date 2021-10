"Esto se hará con fondos del Ministerio y al ritmo del Ministerio" dijeron a los regantes sobre Rules

Antonio Alonso, presidente de la comunidad general de Regantes del Bajo Guadalfeo, nos comenta que desde que se reunió la Plataforma por las Infraestructuras y se acordó una movilización para el 15 de diciembre ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada, no había pasado nada, hasta que se publica en la prensa que desde el Ministerio se ha dicho a una periodista que las canalizaciones de Rules se van a pagar con fondos europeos. Antonio nos recuerda que el 29 de julio tuvieron una videoconferencia con el secretario de Estado donde preguntó si llegarían fondos Next Generation para las obras de canalizaciones y se dijo tajantemente que NO. "Esto se hará con fondos del Ministerio y al ritmo del Ministerio", nos dice Antonio Alonso que fue la respuesta.

El presidente de los regantes nos recuerda los pasos que hay que dar para conseguir las canalizaciones, lo retrasado que va el proyecto y que ya no se creen nada de lo que diga el gobierno. No queda otra ante los antecedentes.