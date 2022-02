Esteban Ruíz se va un romántico fin de Semana a París, invitado por comprar en Almuñécar

Comunica el ayuntamiento de Almuñécar que el afortunado cliente de Joyería Torres de Almuñécar, Esteban Ruiz, ha conseguido el viaje y estancia a París para dos personas, que ofrecía la Asociación de Comercio Sexitano (ACOS), contando con el Ayuntamiento de Almuñécar , en la campaña de San Valentín, a través de los “rasca y gana” que conseguían los clientes de los comercios asociados participantes en la misma.

El acto de entrega del premio tuvo lugar anoche en Viajes Eroski de Almuñécar. Al mismo asistieron los ediles de Comercio, Hacienda y Relaciones Institucionales, Francisco Robles, Rafael Caballero y Alberto García Gilabert, junto con la presidenta de ACOS, Remedios Rico, la representante de Joyería Torres, Rosi Torres, y, el director de la oficina de Eroski, Carlos Benavides.

Esteban Ruiz manifestó que cuando consiguió el premio no se lo creía. “Ha sido un momento fantástico. Un sorpresón maravilloso. No nos lo esperábamos. Sabíamos que había numerosos premios repartidos en esta campaña, pero no sabíamos dónde estaba el viaje. Ahora toca disfrutarlo con su chica”, dijo la representante de Joyería Torres, Rosi Torres

Por su parte, Esteban Ruiz, ya tiene planificada la fecha del viaje: será en Semana Santa, e incluso, ampliaremos la estancia en París. El afortunado, que agradecía a Joyería Torres el premio, comentó como fue el momento del descubrir el mismo con el “rasca y gana”. Esteban Ruiz también destacó la iniciativa de la Asociación de Comerciantes para incentivar las compras en la localidad”.

Campaña San Valentín

La Asociación de Comerciantes de Almuñécar (ACOS) y el Ayuntamiento de Almuñécar celebraron la campaña de San Valentín del 10 al 12 de febrero, bajo el lema “Rasca y gana. Enamórate de tu comercio”, en la participaron más de cien comercios colaboradores.

“En esta nueva iniciativa se distribuyeron unas 3.000 tarjetas que incluyeron 100 premios diferentes: desde el citado viaje a París para dos personas y estancia. A lo que se añadió noche de hotel, cenas, comidas y regalos muy identificados con San Valentín”, recordó Remedios Rico.

Una campaña más para apoyar al pequeño comercio en la que, tanto el Consistorio sexitano como los colectivos representantes, se volcaron para aprovechar la festividad de San Valentín, donde siempre suele incrementarse el consumo.