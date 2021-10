Este jueves y viernes se celebra en Málaga el #CITCA2021 hablando de la importancia del turismo de cruceros

Este jueves y viernes, 21 y 22 de octubre, se celebra en Málaga la II edición del Congreso Internacional de Cruceros en Andalucía, CITCA Suncruise, "The New Way of Cruising". https://www.citcasuncruise.eu/

Esta edición reune nuevamente a los representantes de los puertos andaluces y al sector turístico en general con las navieras y principales proveedores de tecnología aplicada a la industria de los cruceros.

El Presidente de Suncruise Andalucía y Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, junto al Presidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, se dirigían a los participantes en el acto inaugural.

Audio





Audio









