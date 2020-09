Esfuerzos municipales para una vuelta al cole segura

Los Ayuntamientos de la Costa Tropical de Granada han mantenido contactos y reuniones con el sector educativo para planificar lo mejor posible esta vuelta al cole tan especial. Todos coinciden en que han hecho todo lo que está a su alcance para garantizar al máximo la seguridad de alumnos y docentes, como manifiestan en estas comunicaciones:

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Almuñécar, presidida por la alcaldesa, Trinidad Herrera, y con asistencia los representantes de PP, CA, PSOE, Más Almuñécar, Ciudadanos e IU-Podemos, se ha reunido esta mañana para conocer, especialmente, las medidas que desde el Consistorio sexitano ha puesto en marcha o se aplicarán de cara al inicio del curso escolar.

Entre las medidas que ya están en marcha y aquellas que entrarán en vigor coincidiendo con el comienzo del curso, se ha hecho hincapié en el incremento de limpieza en los centros educativos, tanto en el interior como en su entorno, para lo cual se dedicará el correspondiente incremento de personal. Además, el Ayuntamiento adquirirá termómetros para destinarlos a los colegios, a fin de que puedan realizarse la toma de temperatura a los niños.

Otra medida que entrará en vigor con el inicio del curso, será la reserva espacio en los accesos de entrada a los colegios para que los padres puedan llevar o recoger los niños a los centros educativos contando con espacio suficiente y evitar aglomeraciones, para lo cual también colaborará en la vigilancia la Policía Local

Por cierto, que al igual que se incrementarán las tareas de limpieza en los entornos o accesos a los colegios, también se ha acordado llevarlas a cabo en supermercados de Almuñécar y La Herradura.

Por parte de las áreas de Policía Local y Actividades, se ha dado la orden para que se incremente la vigilancia en terrazas, restaurantes y centros de ocio, con el fin de que se aplique la normativa al respecto. Asimismo, desde Seguridad Ciudadana se incrementará la vigilancia para que los vecinos utilicen mascarillas.

En esta reunión también se ha acordado solicitar una reunión con la Gerencia del Distrito Sanitario de la Zona Sur para abordar el incremento de personal en el Centro de Salud de Almuñécar.

Desde el Consistorio sexitano se solicita la colaboración de todos los vecinos, al tiempo que se hace una llamada a la responsabilidad.

También el Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la Concejalía de Educación, entrega a los colegios y Centro de Adultos del municipio, de material de prevención y contra el Covid 19 por importe de unos 7.000 euros, según ha informado el concejal responsable de Educación, Alberto García Gilabert.

“Este material consta de: 18 dosificadores de gel hidroalcohólico, 5 termómetros láser por centro, 6 esterillas desinfectantes por centro, mamparas separadoras, así como 6 papeleras de pedal por centro, cintas y rollos de balizamiento , 8 conos de separación por centro y 8 kits de cartelería general de señalización Covid-19”, relató García Gilabert

“Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario para ayudar en todo lo posible a nuestros centros escolares. En este sentido, añadió, estamos trabajando, codo con codo, con los equipos directivos de los diferentes centros para que todo empiece con las mejores condiciones de seguridad y prevención posibles”, dijo García Gilabert.

Por partel del Ayuntamiento de Motril se mantuvo una reunión con el Consejo Escolar Municipal en la Casa de la Condesa Torre-Isabel para abordar la situación actual de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar 2020/2021, así como el protocolo establecido en cada uno de ellos en aplicación de la normativa sobre la COVID-19. La reunión, que ha estado presidida por la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, y en el que ha participado la teniente de alcalde de Educación, Débora Juárez, y los dos concejales del grupo municipal de Izquierda Unida-EQUO, ha servido para trasladar a los directivos de los colegios, educadores y madres y padres del alumnado los trabajos y medidas de refuerzo que está realizando el Consistorio para minimizar en lo posible los riesgos de los escolares.

Los miembros del Consejo han sido informados de las reuniones que ha mantenido el Gobierno local con las direcciones de los centros públicos –en los que el Ayuntamiento tiene competencias en materia de mantenimiento, limpieza y desinfección-, con las de los centros concertados –en los que el Consistorio regulará el tema de los accesos y salidas- y de una futura reunión prevista con las plantillas directivas de los centros infantiles.

La alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha asegurado que el Ayuntamiento está “muy encima” del inicio de un curso escolar que ha definido como “atípico” e “incierto” y ha mostrado su preocupación “compartida con docentes y padres y madres” por el desarrollo de las clases. En este sentido, García Chamorro ha querido reiterar a los progenitores y a la comunidad educativa el mensaje de que el Consistorio motrileño “está haciendo todo lo posible para que el curso escolar se inicie sin incidentes”.

La alcaldesa también ha dado trasladado de la información sanitaria respecto a la evolución de los contagios en la ciudad y ha asegurado que la evolución de la COVID-19 en Motril es “positiva”, lo que determina un buen escenario y “unas buenas circunstancias” para iniciar el curso escolar “sin sobresaltos”. Por ello, la primera edil ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a los cuerpos directivos, el personal docente y las familias de los escolares, porque “el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en nuestras manos” para garantizar una vuelta al colegio segura.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno local al inicio del curso escolar, García Chamorro ha anunciado la creación de una comisión técnica de seguimiento que mantendrá reuniones semanales con los responsables de los centros educativos para abordar las posibles incidencias que puedan detectarse y cuyo funcionamiento será similar a la que ya se constituyó al inicio del verano para realizar el seguimiento de las playas.

Medidas de refuerzo

La teniente de alcalde de Educación, Débora Juárez, ha detallado algunas de las medidas adoptadas por el Consistorio motrileño en materia de limpieza y control de accesos, a la espera de completar la recepción de los planes de contingencias de todos los centros escolares del municipio. “Estamos poniendo todo en marcha” para que el inicio el próximo jueves de los ciclos de Infantil y Primaria se desarrolle “sin incidencias” y que el curso “comience con toda la seguridad posible”, ha dicho.

En materia de limpieza, la responsable de Educación ha explicado que el Consistorio ha contratado una empresa externa, que cubrirá este servicio en horario de 9:30 a 13:30 de la mañana en todos los centros con una plantilla de unas quince personas. Por la tarde, estas tareas serán cubiertas por personal municipal del área de Limpieza. El Ayuntamiento también ha previsto las necesidades de acceso y salida seguros de las escuelas, con un dispositivo que está siendo coordinado con la Policía Local, Protección Civil, los monitores deportivos voluntarios y el personal del área de Educación. Asimismo, se crearán perímetros de seguridad alrededor de los colegios y se delimitarán zonas de tránsito para garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha ofrecido a los centros del municipio el uso de espacios públicos para ampliar las zonas de recreo y ha puesto a su disposición las instalaciones e infraestructuras municipales, especialmente las deportivas. En palabras de la alcaldesa, el Consistorio “va a intentar cubrir todas las necesidades”, porque “la prioridad de todo el Ayuntamiento en estos momentos es la educación”.

Por otra parte la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha reiterado la preocupación de la totalidad del gobierno municipal ante el inicio del curso escolar 2020-21, volviendo a asegurar que ahora mismo “todo el esfuerzo del conjunto de las áreas municipales está puesto en ese objetivo, porque la seguridad de la población escolar, sus familiares y la totalidad de la comunidad educativa es prioritaria”.

Así lo ha hecho saber la alcaldesa motrileña a los padres y madres con los que se ha reunido, en presencia además de las tenientes de alcalde de Educación, Seguridad y Acción Social, Débora Juárez, María Ángeles Escámez e Inma Torres, respectivamente, junto a los concejales Jesús Jiménez y Susana Peña. Eso sí, la alcaldesa ha vuelto a recordar que muchas de las peticiones que formulan las familias al ayuntamiento no son, en absoluto, competencia municipal sino de la Junta de Andalucía o del Gobierno de la Nación, que son los que han establecido pautas muy concretas en relación al absentismo escolar que se pretende desde determinados sectores de la población. “Desde luego -explicaba la alcaldesa- no hay nadie que pueda garantizar que haya riesgo cero para los escolares, pero insisto en que el ayuntamiento no puede respaldar ni mucho menos autorizar a familias concretas para que no lleven a sus hijos a los centros, y esto debe quedar muy claro”, decía García Chamorro.

La alcaldesa, en este sentido, ha vuelto a llamar “a la tranquilidad, sentido común y comprensión” de los padres y madres, recordando que si por un lado los gobiernos central y autonómico lo que pretenden es evitar una fractura académica que afecte gravemente al futuro de los niños y niñas, por otro sí es responsabilidad de los ayuntamientos contribuir a que cuestiones como la limpieza, desinfección, seguridad o cesión de espacios municipales sí es competencia municipal “y ahí es donde los familiares saben que nos tienen y pueden contar con el apoyo total del ayuntamiento, pues estamos realizando un esfuerzo sin precedentes en la historia de Motril”, rubricaba la alcaldesa.

De hecho, esta misma semana el gobierno de la ciudad presidido por su regidora se reunía con los directores de los centros de infantil y primaria del municipio; una reunión muy fructífera en la que se vio claramente que toda la comunidad camina en la misma dirección: la garantía de la seguridad de los escolares. En lo que al ayuntamiento respecta y compete destaca la seguridad en accesos, entradas y salidas de los centros escolares, así como la limpieza, donde además de la limpieza normal y habitual se contará con un refuerzo matinal, con una persona por centro, que se hará posible mediante los servicios de una empresa externa hasta tanto el plan Aire de la Junta de Andalucía dote de personal suficiente para estos cometidos.

Por su parte, la teniente de alcalde de Educación, Débora Juárez detalló a los padres y madres lo que se puso sobre la mesa en la reunión con los directores: la exhaustiva limpieza diaria que se realizará por la empresa externa en horario de mañana, y por la tarde con el personal municipal tal y como se realiza habitualmente, “garantizando una total desinfección y limpieza de los centros, algo que estamos maximizando y cuidando hasta el extremo”. La teniente de alcalde de Educación trasladó a los padres lo que es una realidad palpable y evidente: “nuestro interés, nuestra preocupación, son vuestros hijos e hijas y estamos luchando por ellos siempre en el marco de las competencias que tiene el ayuntamiento”. De la misma forma, la responsable del Área de Educación indicaba que, en la próxima agenda de reuniones, la semana próxima el consistorio lo hará con los directores de los centros escolares además de la cita del Consejo Escolar Municipal del día 8; un órgano, este último, que engloba a toda la comunidad educativa.

Más aún, desde el ámbito de la Seguridad Ciudadana, su titular María Ángeles Escámez garantizó la implicación total de la Policía Local motrileña, Protección Civil y los monitores del Área de Deportes para controlar accesos, entradas y salidas, permanencias de niños en áreas exteriores y zonas comunes, etc. “podemos asegurar que el control va a ser absoluto porque somos sensibles con vuestra preocupación y responsables en el marco de nuestras competencias”.

En cuanto a Acción Social, la teniente de alcalde Inmaculada Torres ha explicado que el Ayuntamiento de Motril, dentro de sus competencias, “irá siempre por delante incluso haciendo previsión de realizar formación para padres en los casos concretos de alumnos que hubiesen de quedar en casa por circunstancias justificadas”. Torres aclaró, además, que son muchas las dependencias utilizadas habitualmente para funciones de esta área que estarán operativas y a disposición de los centros escolares por si fuese necesario.

Instalaciones municipales

Pero el gobierno local va a más, hoy mismo y en la reunión con el grupo de madres y padres la alcaldesa se ha ir más allá en ese compromiso y les ha anunciado que trasladará a la Delegación de Educación su inquietud por el futuro de sus hijos, solicitando que efectivamente se produzca una reducción de ratio por clase, se contrate más profesorado y monitores para las labores de aula matinal, comedor y recreos, y se multipliquen al máximo las medidas de seguridad y control en los accesos a los centros. De la misma forma, Luisa María García Chamorro recordó a estas familias lo anunciado hace ya farios días y es que el ayuntamiento ha ido más allá, ofreciendo a los centros todas las dependencias municipales que puedan habilitarse como extensión de las propias aulas en caso de que fuese necesario esponjar aún más estas para garantizar la máxima separación. Todo ello, según Luisa

María García Chamorro, como acciones decididas y contundentes: “no podemos aceptar sin más que los padres digan que no van a llevar a sus hijos o que teman se les denuncie por propiciar su absentismo, porque tenemos que luchar por una normalidad que, en la medida de lo posible, lo que pretende es el crecimiento académico, el desarrollo de los niños y niñas y el que puedan continuar construyendo su futuro”, concluye la primera autoridad municipal.

El Ayuntamiento de Salobreña se dirige a la población ante la vuelta a las aulas

El inicio del curso escolar es una cuestión que cada año centra la atención de las administraciones públicas, de los equipos docentes y de las propias familias. El panorama en esta ‘Vuelta al Cole’ se ve aún más complicado por la incertidumbre en torno al Covid-19.

Hemos defendido que la solución más garantista debía haber sido una bajada en la ratio en las aulas, con la consecuente ampliación del personal docente hasta donde fuese necesario; pero esa decisión no está en manos de las administraciones locales.

En este sentido, y conscientes de la incertidumbre que sufren los padres y madres de nuestro municipio, desde el Ayuntamiento estamos en contacto permanente con la comunidad educativa.

Todos los centros de la localidad están poniendo en marcha medidas de seguridad necesarias para cumplir los protocolos establecidos, dentro de las posibilidades de cada centro, para lo que también desde el Ayuntamiento se está colaborando en todo lo posible, más allá incluso de nuestras competencias.

Es importante resaltar que los padres y madres serán convocados por cada centro educativo para recibir toda la información sobre las medidas de seguridad y distanciamiento social que se seguirán desde el inicio del curso escolar. Estas reuniones serán antes del comienzo del curso para que los padres y madres cuenten de antemano con toda la información necesaria.

Ya se han definido itinerarios de entrada y salida, más puertas de acceso donde es posible, espacios comunes zonificados para que no haya contacto entre grupos, turnos en el servicio de comedor y grupos burbuja o separaciones entre ciclos y edades, entre otras medidas que cada centro implantará para que el curso pueda comenzar como está previsto. Y se está a la espera de saber con cuánto personal de refuerzo covid contarán para incrementar la seguridad.

Desde la esfera personal, como padres y madres, también tenemos la responsabilidad de mentalizar a nuestros escolares de que éste va a ser un curso diferente, y concienciarlos sobre todas las medidas de autoprotección que deben seguir así como sobre el uso de la mascarilla.