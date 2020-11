Escucha la emocionante historia del por qué una mujer donó gran cantidad de productos al Banco de Alimentos

La semana del 16 al 21 de noviembre vuelve la Gran Recogida de Alimentos, que este año se hace de forma virtual.

Será todavía más facil colaborar que en ediciones anteriores, porque será tan simple como que cuando estemos realizando nuestra compra habitual en el supermercado, a la hora de pagar, digamos en caja que queremos aportar cierta cantidad de dinero al Banco de Alimentos, lo que queramos o podamos y ese dinero quedará registrado en el comercio para que luego el Banco de alimentos pueda retirar los productos que necesite. Así de Fácil.

Las circunstancias de la pandemia no hacen viable que haya voluntarios repartidos por los distintos establecimientos de alimentación. Y si no salimos a comprar, también podemos hacer nuestra donación online, a través de https://www.granrecogidadealimentos.org/ o por Bizum al 00545.

El Director del Banco de Alimentos de Motril, Sergio Gutierrez, nos contaba a COPE la importancia de este tipo de donaciones, ya que también como consecuencia de la pandemia, hay unas 20 ONGs y Asociaciones que repartes estos alimentos entre 2.500 y 3.000 personas que lo necesitan.

Afortunadamente en la Costa Granadina, se necesita adquirir productos no perecederos, ya que los productos frescos llegan por grandes donaciones que realizan marcas comerciales, grandes superficies y las corridas de frutas y hortalizas, a quienes se les está muy agradecidos.

Pero además de La Gran Recogida, también podemos hacer nuestras aportaciones solidarias como consideremos oportuno y aquí está el ejemplo que nos contaba Sergio, de cómo una mujer llegó al Banco de Alimentos de Motril con su coche lleno de productos, que había comprado con el dinero que no había gastado en la celebración de su 40 cumpleaños, por las restricciones de la pandemia. Rocío, que así se llama la donante, pensó que ya que no podía celebrar su cumpleaños invitando a sus amigas, que mejor forma de invertirlo que en este acto benéfico, que según dijo, había hecho que fuese uno de los días más felices de su vida. Todo un ejemplo el de esta mujer, que sin duda no olvidará nunca su 40 cumpleaños y que emocionó a los voluntarios del Banco de Alimentos motrileño.