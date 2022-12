Enfrentamientos en Almuñécar por el paro convocado por el agua por dos asociaciones "ideologizadas"

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar, que el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha declarado sentirse “sorprendido” por las declaraciones realizadas por la portavoz del PSOE de Almuñécar, Rocío Palacios, con respecto a la situación de extrema gravedad que está atravesando el municipio por la falta de recursos hídricos para la agricultura de Almuñécar y La Herradura.

Según el edil sexitano “no sé si es por desconocimiento o simplemente porque se ha convertido en la marioneta del señor Benavides, ya que su discurso es calcado al que representa el pasado, el blanco y negro, y el que continuamente pretende dividir a nuestra sociedad con artimañas más propias de otra época”.

Ruiz Joya ha recalcado su “compromiso y su apoyo al sector agrícola de nuestro municipio, trabajando y llegando a soluciones con las distintas administraciones que tienen las competencias en materia de agua, siempre anteponiendo los intereses generales de los ciudadanos a cualquier ideología política o siglas.”

Para el regidor sexitano “la solución del campo de Almuñécar, pasa por las canalizaciones de Béznar- Rules, que es la mayor desvergüenza de la política granadina, donde no hemos sido capaces desde el año 2004 de poner ni un sólo metro de tubería que pudiera aliviar la falta de agua en nuestro municipio.” Incluso, “el 1 de Septiembre de 2010 el entonces delegado de Medio Ambiente del PSOE, Francisco Javier Aragón, anunció en los medios de comunicación que en cuantro meses comenzarían las obras de las conducciones de Rules, anunciándose incluso en el BOP de 30 de agosto, donde se describían las obras para abastecimiento humano y riego, con un presupuesto de 80 millones , de euros, recursos que desaparecieron y nunca se supo más de ellos.”, señala.

La única solución para paliar la sequía, son las canalizaciones, “y hasta que eso ocurra tenemos la obligación de, entre todas las administraciones, buscar medidas a corto y medio plazo para mitigar los impactos de la falta de agua. Como Ayuntamiento, hemos tomado la iniciativa firmemente y no vamos a escatimar en recursos que puedan generar esperanza, por ello vamos asumir los costes de la recarga del acuífero, sin ningún complejo y con el firme convencimiento que es lo mejor para Almuñécar y La Herradura, y que será una realidad en la próxima semana”, indica Ruiz Joya.

“El estar cerca de quien le mueve los hilos, le está haciendo cometer errores imperdonables en la política, ya que no se puede mentir descaradamente como lo hace la señora Palacios. Este Alcalde, junto con el concejal delegado de Agricultura del Ayuntamiento, Luis Aragón, llevamos tres meses trabajando sin descanso con la Junta de Andalucía para que actúe y busque soluciones hasta que lleguen las canalizaciones. Y es por ello que ya están en marcha las siguientes actuaciones:

I. PROYECTO DE NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALMUÑÉCAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN: Proyecto que lleva pendiente décadas en el Plan Hidrológico y que el Gobierno PSOE de la Junta jamás hicieron amago de ejecutarlo, sin embargo ha tenido que ser el Gobierno del PP de la Junta el que haya dado un paso hacia delante y por Acuerdo de Gobierno de 16 de junio de 2020 lo declaran como obra de interés de la comunidad autónoma y el pasado 26 de Octubre la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, inició la propuesta y orden de inicio del expediente para dicho proyecto, y donde incluso ayer ya se ha visitado el posible trazado de esa tubería que tendrá un coste de más de 20 millones de € a través del Canon de Mejora autonómico.

II. AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE ALMUÑÉCAR: Infraestructuras para la reutilización del 100% de las aguas regeneradas de la EDAR de Almuñécar, complementarias a las ejecutadas por las comunidades de regantes de Río Verde y Pozo de San Andrés, para beneficio de una superficie de 585 hectáreas, llevando para ello labores de acondicionamiento de la infraestructura actual y incorporación de nuevos elementos como un telecontrol al sistema Scada de la EDAR. La actuación prevista incluye también, entre otras medidas, la instalación de las bombas de impulsión necesarias para llevar el agua hasta la balsa de riego y cerca de 3,5 kilómetros de conducciones. El presupuesto asciende a 1,1 millones de euros y el plazo de ejecución estimado es de cuatro meses.

III. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA HERRADURA: Este proyecto contempla movilizar un hectómetro cúbico de aguas regeneradas que se podrán utilizar para regar las 856 hectáreas, que reúnen las comunidades de regantes La Marina 1, Jóvenes Agricultores, San José y La Vega. Al igual que en Almuñécar, las aguas regeneradas se conducirán hasta la balsa de la que se abastecen los regantes. En este caso, el presupuesto de las obras es aproximadamente de un millón de euros y el plazo de ejecución es de 6 meses.

Todas estas obras son fruto del compromiso de la Junta de Andalucía con Almuñécar y del esfuerzo del Ayuntamiento conjunto y de la mano de la representación legal de los agricultores de Almuñécar y La Herradura que es la Junta Central de Usuarios de Río Verde, Seco y Jate. Obras que se iniciarán en breve y que sin duda serán un alivio para nuestros agricultores y para los intereses de nuestro municipio.

“Este es nuestro compromiso, desde la lealtad a las instituciones y desde el trabajo serio y respetuoso, las demás parafernalias son fruto de la falta de iniciativa política y de las ganas de dividir y sacar tajada política de un mal muy serio que afecta directamente a la economía de cientos de familias que llevan luchando por sus tierras con el esfuerzo y el sacrificio que ello supone” dice Ruiz Joya.

Para finalizar el Alcalde de Almuñécar ha apostillado que “estas son las verdaderas acciones y medidas que necesitamos. No podemos caer en la trampa de llevar el agua al terreno “sucio” de la política, de los que piensan que cuanto peor para Almuñécar mejor para ellos, de los que están anclados en el pasado, de los que no tienen representación en ninguna de las administraciones y de los que llevan peleando 40 años por la misma causa y no han conseguido NADA”, subraya

PSOE ALMUÑÉCAR





El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha pedido a la Junta de Andalucía que incluya en sus presupuestos para 2023 la recarga del acuífero de Río Verde, obras de infraestructuras hidráulicas secundarias y que participe en el 10 por ciento que los regantes de la Costa tienen que poner de las canalizaciones de Béznar-Rules ya que “en esta zona hay pequeños agricultores y no grandes empresas como existen en otras provincias vecinas”.

“Presentamos estas tres enmiendas a las cuentas del Gobierno andaluz porque nos alarma que desde la Junta no se hagan inversiones en Granada mientras que en otras provincias sí”, ha expuesto para incidir en la necesidad de “dar una solución urgente y definitiva a un problema gravísimo que tiene el litoral granadino como es la falta de agua”.





Tras mantener un encuentro con agricultores y regantes de Almuñécar junto a la parlamentaria andaluza Olga Manzano, el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, y la secretaria general del PSOE de Almuñécar-La Herradura, Rocío Palacios; ha mostrado el apoyo del PSOE de Granada a la manifestación por el agua y paro agrario convocados por agricultores y regantes para el próximo miércoles, 14 de diciembre, “al igual que hemos estado presentes en todas y cada una de las reivindicaciones que se han llevado a cabo en la Costa por las infraestructuras”.





Sánchez ha exigido al Ejecutivo de Moreno Bonilla inversiones en una comarca que “las necesita, que ha demostrado sobradamente su potencial y que precisa de la ayuda de la administración”.





Así, ha considerado que “hay medidas a corto y medio plazo y otras a largo plazo que se pueden adoptar todas de forma paralela. Somos conscientes que en el largo plazo la solución pasa por las canalizaciones de Béznar-Rules, en el caso de Almuñécar con el desglosado 3”.





“Después de años de parálisis, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado un impulso definitivo para que las canalizaciones se conviertan en una realidad lo antes posible. Lo ha demostrado con actuaciones como la reciente expropiación de 388 fincas para empezar las obras el próximo año”.





En el corto y medio plazo, Sánchez ha aludido a las conducciones secundarias que tienen que ir desde las tuberías principales hasta las zonas de regadío, aprobadas desde 2019 por parte de la Junta, y que “no solo no han iniciado la amplia tramitación que requieren, sino que tampoco aparecen en el presupuesto autonómico para 2023”, así como la “demandada” recarga del acuífero de Río Verde que supone una “inversión ridícula en un presupuesto autonómico cercano a los 50.000 millones de euros”.





“Eso hay que intentar ponerlo en marcha ya. El pasado viernes tuvimos una pequeña esperanza porque se celebró una reunión en la que participó el secretario general de Aguas de la Junta, el delegado del Gobierno andaluz en Granada y el alcalde de Almuñécar. El resultado fue desolador porque se limitaron a pedir las canalizaciones de Béznar-Rules y a meterse con el Ejecutivo de Pedro Sánchez”, ha señalado.





“Una irresponsabilidad absoluta. ¿No ha habido ninguna otra medida que haya salido de esa reunión?”, se ha preguntado Sánchez para reprocharle al regidor sexitano que, “ante la situación que padece el campo de Almuñécar, no haya dado un golpe encima de la mesa para exigir a la administración que depende de su propio partido (PP) que ponga medidas en marcha y aporte soluciones. Esa es la obligación de un alcalde y no plegarse a los intereses de su partido”.





Por su parte, la secretaria general del PSOE de Almuñécar-La Herradura, Rocío Palacios, que también ha mostrado su respaldo al acto reivindicativo del miércoles, ha reclamado infraestructuras de emergencia que “solucionen los problemas que tenemos de abastecimiento de agua para regadío, que ayuden a paliar la sed que tiene nuestro campo”.





“No entendemos como desde el Ayuntamiento y desde determinadas organizaciones no se está apoyando lo que nos parece de justicia. Hasta hace unos días había fincas que estaban secándose y, a día de hoy, no tienen garantizando el regadío salvo que llueva como está ocurriendo estos días. No comprendemos como el alcalde y su equipo salen diciendo que hay regantes buenos y regantes malos. Para el PSOE son vecinos y vecinas de nuestro pueblo que tienen una necesidad”, ha concluido





PARO 14 DE DICIEMBRE

LOS CONVOCANTES DEL 14-D EXIGEN A LAS ADMINISTRACIONES SOLUCIONES, NO PROMESAS

Está lloviendo y el negro horizonte que se cierne sobre el futuro de nuestra agricultura se ha despejado un poco, pero no podemos bajar la guardia. Los acuíferos siguen salinizados, con sus aguas no se puede regar, mientras las administraciones públicas siguen sin dar respuestas adecuadas a la extrema gravedad de nuestro problema.



Necesitamos imperiosamente que nuestra situación de emergencia rompa el “muro de silencio” y sea una prioridad en las agendas de los políticos de Madrid y Sevilla.







Tras semanas de intensa campaña informativa con los agricultores y empresas del sector, tras haber reclamado la solidaridad de comerciantes, hosteleros y empresas de servicios y el apoyo del movimiento asociativo y de la comunidad educativa, las asociaciones convocantes piden un último esfuerzo.



“Que nadie se quede atrás, nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos. El paro general no está convocado contra nadie, sino que es un grito de socorro para exigir soluciones a quienes las tienen en sus manos”, manifiesta José Luis Rodríguez Olivares.



Joaquín Cabrera insiste, “debemos tomar conciencia de que solo una presión constante y sostenida obligará a las administraciones públicas a poner encima de la mesa soluciones. Nuestras reivindicaciones son justas, nuestra fuerza somos nosotros mismos, y vamos a seguir presionando hasta que tengamos el agua del Guadalfeo”.



Por último las asociaciones Agua para el Campo y Verde, Seco y Jate exponen sus reivindicaciones. La Junta de Andalucía nos ha marginado dejándonos fuera de los decretos de sequía, no invirtiendo un solo euro para resolver nuestra angustiosa situación, frente a las millonarias inversiones en Málaga y Almería. Negándose a pagar la recarga del acuífero incumpliendo la ley de aguas andaluza. No teniendo previsto un solo euro para los proyectos de la red secundaria que deben conectar las canalizaciones con nuestras tuberías de riego. Y lo más grave, en el Plan Hidrológico que está tramitando, sólo se contempla la concesión de 1/3 de nuestras demandas de agua agrícola a partir del año 2039, el resto deberemos seguir sacándola de los pozos y la depuradora.



El gobierno de Madrid ha priorizado el desglosado 9 de las canalizaciones que corresponden a Motril y Salobreña y donde no hay problema alguno, sobre el 3 que es el que nos afecta y donde los agricultores estamos al borde de la ruina, la administración central debe reformular sus previsiones para el mismo, declarándolo de urgencia, financiándolo con fondos europeos que garanticen su ejecución sin demoras, y consignando la totalidad de su importe entre los años 2023, 2024 y 2025.



“Seguiremos presionando mientras que obtengamos una respuesta justa a nuestras reivindicaciones y las máquinas estén trabajando”, concluyen los dos presidentes.