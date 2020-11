Enfado monumental de los agricultores almuñequeros al quedarse fuera de las canalizaciones de Rules

Informan desde la Junta Central de Usuarios de los Rios Jate, Seco y Verde, que se muestran contrariados ante el reciente anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante el cual se aprobaba el pliego para la licitación que inicia los proyectos de redacción de las conducciones del sistema de presas Béznar-Rules.

De un lado, los agricultores manifiestan su alegría por, al menos, ver que definitivamente se inicia camino para la futura construcción de las canalizaciones que vayan a abastecer de agua a los agricultores de la Costa Tropical, si bien se muestran escépticos ya que, a día de hoy, sigue sin conocerse el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dé la luz verde definitiva al proyecto de las canalizaciones: “es una alegría ver que el proyecto por lo menos avanza, pero también nos preguntamos cómo es posible, e incluso si cumple con la legalidad administrativa vigente, que se pueda iniciar la fase de redacción del proyecto del Desglosado n.º 9 si aún no se ha terminado el proceso de Evaluación Ambiental del proyecto principal, necesario para poder iniciar la fase de redacción de los proyectos. No nos gustaría que, después de haber llegado hasta aquí, se den pasos en falso que puedan poner en peligro el proyecto, ni tampoco nos gustaría que esto fuera un brindis al sol”, afirman los agricultores.

Pero, de otro lado, no pueden esconder otra consecuencia que se deriva del anuncio hecho por el Ministerio: el enfado monumental de los agricultores al constatar que, una vez más, se ha incumplido el acuerdo de que las canalizaciones llegaran hasta Almuñécar,La Herradura, Jete, Otívar y Lentegí en la primera fase de la construcción. La denuncia que hacen desde la Junta Central de Usuarios de los Ríos Jate, Seco y Verde está fundada en que dichos acuerdos no fueron solo “promesas”, sino que fue firmado por todos los partidos políticos, donde se definía el orden de prioridades de los once proyectos en los que se dividen las actuaciones para la construcción de las conducciones, algo que quedó plasmado de forma oficial en el “Proyecto de construcción de las conducciones del sistema de Presas Béznar-Rules (Granada)”, y en el que se acordaba que la primera fase comprendería las actuaciones del Desglosado nº 9 (el anunciado días atrás), así como del Desglosado nº 3, que lograría llevar las canalizaciones a Almuñécar.

“No entendemos por qué se ha borrado de un plumazo el Desglosado n.º 3. El Director General del Agua conoce la grave situación de la margen derecha del Río Guadalfeo, conoce igualmente que estamos en Noviembre y que el acuífero del Río Verde está en una situación de extrema gravedad. Tenemos comunidades de regantes que a día de hoy tienen sus pozos secos. La situación es dramática. ¿Va a permitir el señor Director General que se seque el Valle de los pueblos Otívar, Jete y Almuñécar–La Herradura? ¿va a abandonar el señor Director del Agua a miles de familias que viven directamente de nuestros campos?”, se preguntan los agricultores.

Desde la Junta Central de Usuarios de los Ríos Jate, Seco y Verde, muestran su indignación, ante la enésima situación en la que se ven abandonados por la administración central: “Sentimos que ya no valen ni los compromisos firmados. Desde aquí queremos mostrar la indignación de la población olvidada de los municipios de la margen derecha del sistema Béznar-Rules, queremos anunciar que vamos a pedir explicaciones a los responsables políticos de los partidos políticos en el gobierno de la Provincia de Granada en el Congreso de los Diputados, y vamos a pedir explicaciones del porqué nos siguen olvidando, y del porqué van a permitir la desaparición del campo de este margen”, concluyen desde la Junta Central de Usuarios de los Ríos Jate, Seco y Verde.