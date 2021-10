Enfado monumental en Ciudadanos Motril por los nefastos presupuestos del Gobierno con la Costa Tropical

El Teniente de Alcalde de Turismo, Playas y Desarrollo del Litoral en el Ayuntamiento de Motril por Ciudadanos, José Lemos, se muestra ante los micrófonos de COPE muy enfadado por los presupuestos que plantea el gobierno de la nación con la costa granadina y en concreto con las grandes infraestructuras que necesitamos, como son las canalizaciones de la Presa de Rules y las Defensas del litoral.

“ Estamos muy cabreados. Como he escuchado nos estamos acostumbrando a que nos machaquen, a que nos olviden, a que nos desprecien… Y yo creo que nos estamos acostumbrando mal. Tenemos que ser más reivindicativos. Los presupuestos generales del Estado son una vergüenza para la provincia y en particular una vergüenza para Motril y la Costa Tropical, para nuestros ciudadanos y para nuestros hijos, que con estos presupuestos les están cortando un poco más su futuro", nos decía.



Para el portavoz de ciudadanos "es una vergüenza el olvido que una vez más le ha dado el gobierno a nuestros ciudadanos. No sabemos qué ha pasado para que con tanto presupuesto, nuestras infraestructuras más esenciales para nuestro desarrollo hayan sido olvidadas. Que han venido muy rápido para ocupar una playa de unos 40.000 m², para eso si han sido rápidos, pero no nos dan la oportunidad de crecimiento con esas infraestructuras que son necesarias “.



“ Tenemos que hacer un análisis de qué ha pasado, tenemos también que ser autocríticos y preguntarnos si tenemos también los motrileños la culpa de permitir que esto ocurra” , nos dice el teniente de alcalde, quien también considera que han fallado los representantes públicos “ que también les hemos fallado a los ciudadanos “.

Huelga General



Continúa diciéndonos José Lemos que son muchos millones los que se han ahorrado durante las décadas que no se han acometido mejoras en nuestro litoral como para que ahora también nos dejen fuera y hace un llamamiento a la movilización “Tenemos que ser reivindicativos y pensar cual tiene que ser nuestro próximo paso. No vale protestar en un bar, no vale cuando hay una manifestación para apoyar nuestro futuro que nos quedemos en el bar. Hay que hacer huelga general y protestar todos. No vale que un negocio esté abierto ese día, no vale que una exportadora esté abierta ese día, porque todos nos estamos Jugando nuestro futuro. Somos ricos en agua y la estamos tirando al mar“.