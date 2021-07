Duplican el número de aparcamientos en la Avda. de Andalucía de Salobreña

Informa el Ayuntamiento de Salobreña que con el fin de aumentar el número de aparcamientos en una de las zonas más utilizadas del municipio, ha realizado una serie de modificaciones en los estacionamientos de la avenida de Andalucía. De este modo, el parking ha pasado a ser en batería en la vía que va hacia el Río.





La acción, a cargo del propio Ayuntamiento y con un coste que no ha superado los 10.000 euros, ha consistido en eliminar uno de los carriles de la vía que va desde la playa en dirección hacia la desembocadura del Río Guadalfeo que, según los estudios técnicos, no se utilizaba a la hora de circular. Así, se han colocado los estacionamientos en batería, duplicando el número de aparcamientos. Por otro lado, se han dibujado cinco estacionamientos para personas con movilidad reducida. Cabe destacar que hasta el momento no había ninguno de estas características en la zona.





En la dirección contraria, desde el Río hasta la playa, se ha mantenido el estacionamiento en línea para facilitar la salida cuando hay mucha afluencia de tráfico, sobre todo en los meses de verano, para la salida hasta la playa.









La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, quien ha aclarado que este nuevo modo de estacionamiento ya está funcionando, ha destacado la afluencia de visitantes “bastante elevada” que está recibiendo la Villa este verano que, sumados a los vecinos que bajan a disfrutar de la playa, hacía necesario buscar alternativas para albergar más vehículos lo más cerca posible de la misma.





“Es una solución sencilla que duplica el espacio para los vehículos”, ha incidido la primer edil. “Eliminar un carril y dejarlo en único ha sido también un consejo de la Policía Local ya que así se reduce la posibilidad de accidentes y obliga a la reducción natural de la velocidad a la hora de circular por esta vía”, ha concluido la alcaldesa, María Eugenia Rufino.