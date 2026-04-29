Dos cruceros de lujo con casi 10.000 personas a bordo atracan en Motril

El Puerto de Motril - Granada recibe este miércoles la visita de dos impresionantes cruceros de la compañía Norwegian Cruise Line. Se trata del Norwegian Dawn, con capacidad para 2.800 pasajeros y 1.008 tripulantes, y del Norwegian Epic, que puede albergar hasta 4.200 pasajeros y 1.578 tripulantes.

Ambos buques son considerados auténticas ciudades flotantes que ofrecen a sus pasajeros experiencias inolvidables en alta mar. A bordo, los viajeros pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica, bares temáticos, spa, casino, piscinas y actividades para todos los gustos.

Itinerarios de los buques

El Norwegian Dawn cubre una ruta que parte de Barcelona y recorre Palma de Mallorca, Valencia, Motril, Gibraltar, Cádiz, Portimão y finaliza en Lisboa.

Por su parte, el Norwegian Epic realiza un trayecto transatlántico que comienza en San Juan (Puerto Rico) y, tras pasar por Funchal y Cádiz, llega a Motril. Desde aquí, continúa su viaje por el Mediterráneo hacia Cartagena, Ibiza, Palma de Mallorca y Barcelona.