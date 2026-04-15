DMA DRA, la empresa de Motril que convierte la madera en piezas de artesanía únicas

La empresa DMADRA, afincada en Motril, se ha consolidado como un referente en el trabajo con madera gracias a su apuesta por el diseño a medida y las piezas artesanales. Su fundador, Cecilio Castilla, define su especialidad como "todo aquello que no se encuentra por catálogo". La firma se aleja de los productos estandarizados para ofrecer soluciones únicas que van desde pequeños encargos hasta reformas integrales y cocinas de lujo.

La clave del éxito: un equipo valorado

Cecilio Castilla atribuye el crecimiento de la empresa a su equipo, al que califica como "genial" y formado por "los mejores maestros artesanos". Para el fundador, el secreto para retener el talento en un oficio artesanal es cuidar a sus trabajadores, escucharlos y ofrecerles flexibilidad y buenas condiciones, para que "vayan a trabajar con alegría". Castilla es rotundo al afirmar la importancia de su plantilla: "Si no fuera por mi equipo, yo no sería nada".

Si no fuera por mi equipo, yo no sería nada" Cecilio Castilla Propietario de DMA DRA Carpintería y Diseño

A diferencia de lo que podría pensarse, Castilla no proviene de una familia de carpinteros; su padre era albañil. Siguiendo su consejo, empezó como aprendiz de carpintero a los 16 años y, tras siete años como empleado, decidió emprender por su cuenta. Comenzó en un pequeño taller y, en poco tiempo, su negocio creció hasta la plantilla actual de 18 trabajadores y unas instalaciones de mayor tamaño en el Camino de las Algaidas de Motril.

Proyectos exclusivos sin límites

La filosofía de DMADRA se resume en una frase que Castilla repite a sus clientes: "Yo nunca te doy un no por respuesta, siempre hay forma de hacer todo". Esta mentalidad les ha permitido abordar proyectos exclusivos y complejos, trabajando con arquitectos y decoradores en cocinas de lujo, pérgolas, armarios o reformas integrales. Su trabajo también es visible en espacios públicos, como los bancos de la Senda Litoral o los miradores de Torrenueva y Carchuna, expandiendo su actividad a Málaga, Marbella y Granada.

Yo nunca te doy un no por respuesta, siempre hay forma de hacer todo" Cecilio Castilla

Con el objetivo de "llegar a todos los rincones de España", la empresa muestra sus creaciones en sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram (`DMADRA carpintería y diseño`) y su página web https://dmadra.es/ . A través de estos canales, ofrecen asesoramiento gratuito y comparten los resultados de sus trabajos más singulares para inspirar a nuevos clientes.