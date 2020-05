El Diputado Carlos Rojas pide que “no se castigue una vez más de forma injusta a la provincia de Granada”

Nos comunica el PP de Granada que ha trasladado su “preocupación” al Congreso de los Diputados respecto a exclusión del Puerto de Motril y el Aeropuerto de Granada en la Orden publicada por el Gobierno de España por la que se limita la entrada en España de aeronaves y buques de pasaje, a través de puntos de entrada designados. Los diputados nacionales del PP por la provincia de Granada, Carlos Rojas y Pablo Hispán han registrado una iniciativa en la Cámara Baja para que el Gobierno de Sánchez “facilite el informe completo donde se reflejen los motivos por los que ha tomado dicha decisión”.

“Nuestra provincia no puede quedar aislada”, consideró Rojas. El diputado nacional por Granada, que ha recordado la necesidad de seguir el “cumplimiento estricto de las normas sanitarias acordadas”, ha insistido en que Granada no puede “quedar atrás en la desescalada”. “El gobierno no puede tomar decisiones que no estén fundamentadas”, por eso los populares han pedido dicho informe y “una rectificación, en su caso, si no se explican dichos criterios”.

En este mismo sentido se ha pronunciado también Pablo Hispán, quien ha incidido en que “el Gobierno de Sánchez no puede dejar a Granada en el furgón de cola” excluyendo a ambas infraestructuras para el tráfico internacional de pasajeros durante el estado de alarma.

Además, ha aseverado que el ejecutivo socialista debe aclarar por qué ha dejado fuera a la dársena motrileña, con tres líneas marítimas de carácter internacional, de la disposición realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “perjudicando a una infraestructura portuaria que cuenta con una situación estratégica en la franja mediterránea y que necesita también del mantenimiento de las mismas para garantizar el empleo”.

Carlos Rojas ha solicitado al Gobierno que “se acuerde conjuntamente con la Comunidad Autónoma la ampliación, modificación o restricción de algunas medidas de dicha Orden para que Granada, a través de su puerto y aeropuerto, pueda ser de ayuda para la situación de salud pública y económica del país”, detalló.

“Si no se hace así y se abren las fronteras internacionales, ambas infraestructuras pueden tener la pérdida de líneas comerciales que ya funcionaban”, con la consecuente “pérdida de empleo y valor añadido que ambas se han ido ganado con mucho esfuerzo en los últimos años”. No podemos permitir que ocurra, si el Gobierno quiere normalidad Granada debe de estar a la primera velocidad, es decir, al mismo ritmo de las demás provincias con las mismas condiciones”, prosiguió para, a renglón seguido, remarcar que “si el informe no aporta datos, puerto y aeropuerto de Granada deben de estar en las mismas condiciones de apertura que el resto, ya que sus medidas de seguridad e higiene son óptimas”.

Por todo ello, han reclamado al ejecutivo socialista que “no castigue una vez injustamente a Granada”, al mismo tiempo que han reiterado “nuestro firme compromiso” en la defensa de los intereses de la provincia.

