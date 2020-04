Diputación de Granada y el sector turístico ponen sobre la mesa las necesidades ante la nueva situación

Nos comunica la Diputación de Granada que su presidente y del Patronato Provincial de Turismo, José Entrena, ha mantenido hoy una reunión con la Federación Provincial Empresarios de Hostelería y Turismo de Granada (FEHT) y una quincena de responsables de sus diferentes secciones (hoteles, restauración, campings, guías, agencias de viaje…) para abordar las graves dificultades que está atravesando el sector por la pandemia de Covid19 y recabar sus ideas para diseñar la estrategia de recuperación una vez que se vuelva a la normalidad.

En la videoconferencia, en la que también han participado varios diputados y el director del Patronato, Entrena ha recordado que el turismo es uno de los sectores más importantes para el PIB y el empleo en Granada y que, “junto, a la Cultura, uno de los más castigados y será, además, de los últimos en restablecer su actividad”. “Tenemos muy clara su importancia económica y social y vamos a hacer todo lo posible por ayudarle”, ha enfatizado.

Compromisos y reajustes

Por ello ha manifestado el compromiso de la Diputación para redoblar los esfuerzos necesarios, siempre dentro de sus competencias, para contribuir a su recuperación: “Si hay que poner más recursos los vamos a poner”, pero teniendo en cuenta que son limitados y “el dinero público habrá que inyectarlo con precisión de quirófano para optimizar los resultados y tengamos la seguridad de que va a dar frutos positivos”, ha indicado.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación se ha visto obligado a rehacer su plan de promoción y desarrollo para este año y, a través de esta reunión, ha podido recabar los conocimientos y opiniones de los expertos del sector provincial para poner en marcha una estrategia consensuada. José Entrena considera que “el turismo se está jugando su futuro. La gente va a buscar seguridad y tranquilidad y no podemos equivocarnos. No podemos precipitarnos en abrir y arriesgarnos a tener un rebrote. De ese paso en falso sería muy difícil levantarse”.

El presidente ha reconocido que la “incertidumbre será todavía grande hasta que haya una vacuna”, pero los datos van mejorando y cada vez estamos más cerca de la normalidad. Y ha señalado que, ante la situación de emergencia sanitaria, el objetivo de la Diputación es doble: “Generar políticas sociales de protección de la gente y recuperar la economía en el ámbito provincial”.

Peticiones del sector

Gregorio García, presidente de la FEHT, ha agradecido a la Diputación que se oiga su voz en la planificación de la promoción turística y, junto al resto de participantes, ha planteado diversas solicitudes, como su intermediación ante el gobierno central para la flexibilización de los ERTES, la regulación de las viviendas turísticas y de la acampada libre o la realización de tests masivos para los trabajadores. En este último pronto, Entrena precisó que la realización de test compete a las autoridades sanitarias y que siempre habrán de hacerse siguiendo indicaciones médicas y los controles del Servicio Andaluz de Salud, que es el organismo de la Junta de Andalucía que tiene que establecer a quiénes y cómo se realizan las pruebas.

Sobre otras cuestiones, como la flexibilización de los ERTES o la regulación de las viviendas turísticas, el presidente de la Diputación indicó que, aunque escapan a las competencias de la administración provincial, trasladaría esas demandas al Gobierno central y a la Junta de Andalucía. También afirmó que mediará ante los ayuntamientos de la provincia para que se amplíen los espacios destinados a terrazas de bares y restaurantes y se reduzcan las tasas municipales, como la de basura y la de ocupación de vía pública. “Me estoy reuniendo con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia y hay buena predisposición para echar una mano, pero las medidas habrá que tomarlas siempre dentro del respeto a la legalidad”, ha indicado Entrena.

Los empresarios han resaltado el extraordinario potencial turístico, en cantidad y diversidad, que posee la provincia de Granada para volver a atraer visitantes y han solicitado que, en un primer momento, la estrategia de promoción se desarrolle en mercados de proximidad, aunque ello supondrá competir con otros destinos españoles muy fuertes.

Nuevo plan enfocado al turismo nacional

El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, ha corroborado que el plan que se está diseñando hará hincapié en la atracción de un turismo nacional y regional, facilitado por los desplazamientos en coche privado y AVE y sobre todo en que “Granada sea percibida como un destino fiable en el que la gente pueda sentirse segura”. En este sentido, varios empresarios han solicitado que el Patronato aumente las promociones propias dentro de España.

Los chiringuitos se niegan a poner mamparas en las playas y restaurantes

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha coincidido con José Entrena en que se debe primar la seguridad y no se pueden dar pasos en falso. “Tenemos que abrir cuando las autoridades sanitarias nos lo permitan. No debemos precipitarnos”, ha manifestado, y se ha mostrado contrario a usar separadores en los establecimientos: “A las mamparas, en las playas, no rotundo, por temperaturas, por imagen y por inútiles. Tampoco dentro, los restaurantes no pueden parecer UCIs, porque entonces no entrará nadie”.

Juan Peláez, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Granada, considera que hay que intentar “atraer al segmento de población con menos riesgo por el virus, entre 30 y 50 años, que tiene un buen nivel adquisitivo y consume turismo cultural y de interior como el que ofrece la provincia”. En su opinión, “la competencia va a ser feroz. En España tenemos una infraestructura preparada para recibir 85 millones de personas y la demanda va a ser muy inferior”.

Varios de los intervinientes, entre ellos Gregorio García, ven con buenos ojos la implantación del sello ‘Covid-free’ para los establecimientos turísticos, ya que puede ayudar a restablecer la confianza de los visitantes.

Se están moviendo las reservas de hoteles a viviendas turísticas

Gerardo Castilla, presidente de la Asociación de Hospedaje, se ha mostrado preocupado porque “los primeros movimientos de reservas turísticas se están derivando hacia viviendas turísticas, en perjuicio de los hoteles, que tienen mucho más gastos, fiscalidad y han tenido que acogerse a ERTEs”. Y ha reclamado mayor regulación de estos establecimientos, que “apenas tienen exigencias”, cuestión en la que el presidente de la Diputación aclaró que la regulación corresponde a la Administración andaluza.

Alvaro García, vicepresidente de la Asociación Provincial de Campings, ha solicitado a los ayuntamientos y a la Diputación que adelanten las obras públicas a los meses de mayo y junio, y que, en la medida de lo posible, “no se realicen cuando abran las empresas turísticas en verano porque generan problemas de ruido y de imagen para los turistas”.