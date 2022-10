Diputación y Autoridad Portuaria coinciden en que el tren entre Motril y Granada puede ser viable

El presidente del Autoridad portuaria de Motril José García Fuentes, ayer también participaba en la manifestación convocada por la Plataforma por las Infraestructuras, y sobre todo haciendo especial hincapié en la necesidad de que se incluya en la revisión que está haciendo ahora la Unión Europea el tramo de ferrocarril entre Granada y la Costa Tropical.

Por supuesto también quiso contestar a las declaraciones que hizo el Secretario General de Infraestructuras en Granada poniendo en duda la viabilidad de este tramo de ferrocarril, aludiendo que era muy complejo y muy caro. Ante esto el presidente del Puerto dijo que estas declaraciones habían sido "tan desafortunadas como en exactas “ y además explico el porqué: “ Un túnel de 18 km no puede ser ningún obstáculo. Lo digo porque en España hay túneles de 28 km y medio y están funcionando perfectamente y si en otro sitio y en otra región, en otra zona no es un obstáculo aquí tampoco debe de serlo. Es decir estamos hablando de una infraestructura que daría un salto de calidad enorme, por tanto yo le pido al Secretario General de Infraestructuras, al Ministerio de Fomento, que considere la inclusión de la línea Motril-Granada, pida la inclusión a la Unión Europea dentro del corredor mediterráneo y dentro de esa revisión, que hoy está en vigor, para incluir nuestra línea en la red transeuropea de transporte. Si no se hace ahora, puesto que esta revisión se hace en el umbral del año 2050, volverá a pasar lo que pasó en su momento cuando se mandaron en la anterior revisión, en la que gobernaba el partido socialista con José Luis Rodríguez zapatero , José Blanco era el ministro de fomento y cuando se mandaron los trazados no se incluyó la línea Motril Granada. Estamos entre otra nueva oportunidad y espero y solicito al gobierno, que únicamente lo que tiene que hacer es solicitar a la unión europea que se incluya esta línea. Una vez que esto se haga, si ellos no quieren, no están convencidos o no tienen fe en esta línea, por lo menos permitirá que cuando lleguen otros gobiernos tengan la posibilidad de hacerlo, gozando de esos fondos europeos cuyo requisito imprescindible es que la línea esté incluida “ concluía José García Fuentes.

Este asunto de la visita del Secretario General a Granada con estas desafortunadas declaraciones también fue comentada por el presidente de Diputacion José Entrena, que también participó ayer en la gran manifestación en Motril.



El presidente entiende que el Secretario General pueda tener dudas sobre la complejidad del proyecto, pero ya hace 40 años había más complicados que este.



Reconoce que es costoso, pero también tuvimos en su época los tramos más costosos de las siete a su paso por la Costa Tropical. “ Que una infraestructura sea cara no significa que no se deba hacer “ decía Pepe Entrena.

Como provincia hay un acuerdo con todas las instituciones y partidos políticos donde venía recogido el enlace Granada-Motril dentro del Corredor Litoral Mediterráneo. “ Respetando al Secretario General la complejidad, que reconozco que es complejo, esto merece que sea con estudio profundo por parte del ministerio. Un estudio de viabilidad técnico, que se invierta, que es lo que estamos pidiendo y que se pongan todas las cartas boca arriba cuando tengamos toda la documentación que haya generado el propio ministerio “ concluya el presidente provincial.

