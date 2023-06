Dimite la secretaria del Partido Popular de Salobreña, Manuela Vasco, por discrepancias con el presidente

La secretaria del Partido Popular de Salobreña dimite de su cargo y explica el por qué en esta nota de prensa:





En el día de hoy a 21 de Junio de 2023, yo, Manuela Vasco Palomares, anuncio mi dimisión como Secretaria del Partido Popular de Salobreña.

Es una decisión meditada que ya tenía tomada hace unos meses, lo hago público ahora porque no quería perjudicar la imagen de mi partido con unas elecciones municipales la vista.

Esta decisión es debida a la pérdida de confianza con el actual presidente. Tenemos puntos de vista muy diferentes y hemos tenido fuertes discrepancias a la hora de proceder.

He sido excluida y apartada de todas las decisiones antes, durante y después de la campaña electoral no pudiendo desarrollar mi labor de Secretaría General.

Tengo que decir que como militante del Partido Popular no estoy satisfecha con el resultado que hemos obtenido en las recientes elecciones municipales. En un momento álgido y muy favorable para el Partido Popular, en Salobreña no hemos logrado ilusionar a los votantes. Ahora era el momento y no lo ha sido. El pueblo de Salobreña ha querido que estemos en la oposición.

Tenemos que hacer autocrítica y analizar en que hemos fallado para poder avanzar. Hacer una oposición responsable y constructiva, así como estar presente en la calle serán factores fundamentales para alcanzar nuestro objetivo dentro de cuatro años.

Yo sigo siendo militante del Partido Popular al que me afilié cuando tenía 18 años, seguiré colaborando y ayudando en todo lo que pueda, pues las urnas nos esperan el próximo 23 de Julio. Quedo a disposición de mi partido para todo lo que se me requiera.