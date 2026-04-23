El diésel y el bajo precio del pescado amarran la flota pesquera de Motril

La mitad de la flota pesquera de Motril ha decidido amarrar en puerto y cesar su actividad temporalmente. La drástica subida del precio del gasoil, que casi ha duplicado su coste, y los bajos precios que se están pagando por el pescado en la lonja han hecho que la actividad sea insostenible para muchos. Así lo explica el presidente de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López.

Costes disparados, nulos beneficios

La combinación de ambos factores ha provocado que los beneficios "mermen mucho", llevando a los pescadores a una situación límite. "Te hinchas de trabajar para no sacar rendimiento", lamenta López. Por ello, han decidido acogerse a una parada por esfuerzo, un derecho que les permite 30 días bonificados al año para regular su actividad en momentos como este.

Actualmente, la mitad de la flota está parada y la medida se aplica en bloques de dos semanas. "Ahora consumimos 15 días, y más adelante consumiremos otros 15", detalla el presidente de la cofradía. Durante este tiempo, los pescadores no estarán de brazos caídos, sino que aprovecharán para "hacer un poquito de mantenimiento" en los barcos.

Nuestro gasoil casi que ha doblado el precio desde que empezó esta crisis" Ignacio López Presidente de la Cofradía de Pescadores de Motril

Ayudas insuficientes y un mercado saturado

Los pescadores critican que las ayudas actuales, como la bonificación de 20 céntimos, "no es suficiente". López señala la incomprensión del sector: "Nuestro gasoil casi que ha doblado el precio desde que empezó esta crisis, cosa que en la gasolinera no ha ocurrido y no vemos el por qué". Las cofradías mantendrán reuniones con el ministerio para buscar soluciones y conocer qué ayudas se contemplan desde Europa.

Está entrando mucho pescado de fuera, los mercados están saturados" Ignacio López

Respecto al bajo precio del pescado en la lonja, López apunta a una posible saturación del mercado. "Creo que está entrando mucho pescado de fuera, los mercados están saturados", opina. Esta situación contrasta con la percepción de muchos consumidores, que se quejan de que "en la pescadería está caro", una discrepancia que agrava la crisis del sector.