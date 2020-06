En el Día de la Ciudad de Motril la alcaldesa pide unidad y compromiso social para construir un nuevo Motril

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha puesto de manifiesto el grado de compromiso e implicación de la sociedad motrileña como dos de los factores más evidenciados durante la crisis del Covid-19 y los sitúa en línea de salida para el despegue económico, social y cultural del municipio que se pretende comenzar a construir desde el momento presente.

Esta reflexión ha sido expresada por la primera autoridad municipal motrileña con motivo de la conmemoración del Día de la Ciudad de Motril que, cada 3 de junio, reproduce un hecho de excepcional relevancia acaecido en 1657, cuando el Rey Felipe IV concede a la antigua villa el título de ciudad, desligándola definitivamente del corregimiento granadino al que pertenecía desde 1500. Así pues, justo en el ecuador del siglo XVII Motril adquiere carta de entidad propia en un escenario histórico “que hoy, indudablemente, debemos recordar no como un simple acontecimiento sin más, sino como un motivo para la reafirmación de nuestro amor y compromiso hacia la tierra donde vivimos, trabajamos y hemos creado una familia”, destaca la alcaldesa.

En la intervención de la regidora motrileña, difundida a través de las redes sociales, ésta recuerda que el título de ciudad que los motrileños exhiben siempre con orgullo y que sería coronado en 1710, por Felipe V con el otorgamiento de la distinción de “Muy Noble y Leal Ciudad de Motril”, “ha sido desde entonces una especie de enseña que todos los habitantes de este pueblo han proclamado cada vez que alguien ha puesto en duda la importancia o la significación histórica de nuestra tierra”. En este sentido es, precisamente, a partir del siglo XVII cuando Motril toma consciencia del papel que le tocó vivir en la historia y las generaciones que han llegado hasta nuestros días fueron capaces, una y mil veces, de levantarse de manera ejemplar después de cada guerra, epidemia, crisis agrícola, terremotos o plagas: “los motrileños han demostrado que su fortaleza, valentía y amor por su tierra es tan fuerte que –detrás de cada fuerte golpe del destino- se han vuelto a poner de pie y han peleado con toda el alma por su Motril”, añade García Chamorro al establecer un paralelismo entre aquellas situaciones y la actual coyuntura económica y social del municipio, que se sacude del envite del inicio de la pandemia mundial.

Así, la alcaldesa dice estar convencida de que Motril ha vuelto a hacer ejemplar su unión, su fortaleza y su solidaridad hasta el punto de ser un auténtico modelo de comportamiento social y voluntad colectiva, conteniendo al máximo el avance del Covid 19 “y sacrificando el potencial económico del municipio para preservar al máximo el indiscutible valor de la vida humana”.

Ahora, decía, está comenzando a pasar algo que vuelve a etiquetar a Motril como ciudad abierta, valiente y consciente de su papel estratégico: el motrileño no se ha dado ni por derrotado ni por herido, “sino que va a ser capaz de mover las entrañas de su ciudad para que esta no sólo vuelva al punto en que estaba a comienzos del pasado marzo, no, sino a dar un salto también histórico porque no ha habido otro momento, en los últimos siglos, en que la población esté tan preparada, tan concienciada, tan involucrada y tan responsable como ahora”.

Es más, para Luisa María García, el golpe sufrido por toda la sociedad y en particular de la local no debe ser jamás un frenazo en seco que detenga las expectativas de Motril y de todos sus habitantes, sino que “lo vamos a asumir como el inicio de un renacimiento social, económico y cultural del que todos y todas seréis protagonistas indiscutibles, porque amáis a una ciudad por la que habéis peleado incluso desde el confinamiento en vuestros hogares”. Para ello, entiende la alcaldesa, el desarrollo inmediato y futuro del término municipal se va a sustentar sobre los pilares de la “solidaridad y sostenibilidad”, dos premisas sobre las que ya comienzan a edificarse las propuestas de crecimiento “que se están haciendo evidentes”.

Y justo en el momento en que la ciudad rememora un hecho histórico, que la define y consolida como tal, la población motrileña asiste al descubrimiento de importantes vestigios arqueológicos en pleno corazón de la ciudad; algo calificado de “revelador” por la propia alcaldesa, quien dice “estar convencida de que la historia nos ha enviado una señal clara y contundente de hacia donde tenemos que caminar y que no es otra que aprovechar el conocimiento y el respeto de nuestro legado ancestral como una fuente de inspiración para construir el presente y el mañana de la ciudad”. Es más, García Chamorro ha expresado que “como alcaldesa y en nombre del gobierno local, recojo con orgullo ese guante que nos lanza el pasado y que nos reafirma en la realidad de que fuimos un territorio en el que la suma de las civilizaciones nos dejó una buena hoja de ruta para seguir en el futuro”.

Por último, la primera edil ha reservado un recuerdo muy especial hacia quienes más duramente han soportado el sacrificio, en todos los sentidos, de una tragedia humana sin precedentes en el último siglo, pidiendo a todos los motrileños que lleven muy a gala su comportamiento durante la peor fase de la crisis: el dolor de las separaciones de nuestros familiares y amigos, la soledad de nuestros querido mayores, el ejemplo de vida y esperanza que nos han dado los niños…” Todo ello ha servido no sólo para luchar contra un enemigo invisible, sino para reforzar el espíritu y la convicción de que “somos una colectividad unida, una sociedad que camina en la misma dirección. Un pueblo de gran corazón y, sobre todo, una gran ciudad”, concluye la alcaldesa.

Precisamente, hoy 3 de junio, la ciudad de Motril reabre al público todos sus museos, como un gesto y guiño hacia un pasado brillante que va a ser una premisa de futuro.

En plena fase 2 de la desescalada, la normalidad ha vuelto a la totalidad de los espacios museísticos de la ciudad de Motril con la reapertura, hoy día 3, de las instalaciones del Museo de Historia, Pre-Industrial de la Caña de Azúcar y Hernández Quero. Se trata de tres imponentes espacios donde, en líneas generales, se recorre la historia de todos los tiempos del municipio o se expone un patrimonio cultural de primer orden.

Sin embargo, no se ha tratado exclusivamente de la reapertura de los grandes escaparates históricos, culturales y también emocionales de la ciudad. Hoy, la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha aprovechado la visita a estos emblemáticos espacios para anunciar la importante labor de mantenimiento, adecuación, mejora y limpieza que el ayuntamiento ha ejecutado en todos los recintos museísticos durante todas estas semanas, y que ha permitido “solucionar problemas que llevaban años arrastrándose, haciendo mejoras espectaculares y añadiendo un plus de atractivo que no van a pasar desapercibidos ni a los motrileños ni a los visitantes”, dijo García Chamorro quien además ha visitado hoy las instalaciones del Archivo Municipal, ubicado en la Casa de La Palma.

En plena conmemoración del Día de la Ciudad, la alcaldesa, además, ha felicitado al Área de Cultura por abordar de una manera decidida el solventar las deficiencias existentes en los museos de Motril “y poner a punto esta increíble carta de presentación de la ciudad, que tiene en espacios como el Pre-Industrial una verdadera joya que en 2019 registró más de 11.000 visitas”, explicaba la primera edil. Precisamente este lugar (el primero de los museos que tuvo la ciudad) aprovechó los restos arqueológicos del antiguo ingenio de La Palma para levantar sobre él una espectacular recreación de la fabricación del azúcar, en el periodo de siglos anterior a la irrupción de la moderna industria azucarera. Este recinto va a tener un punto y seguido, en cuanto a mejoras y novedades, en la zona acondicionada como plantío de caña, merchandising y recuperación total de los elementos visuales que habían sufrido deterioro con el paso del tiempo.

En la misma línea, el museo Hernández Quero (que ocupa el antiguo y recuperado palacete de la familia Ruiz de Castro), se muestra resplandeciente tras las labores de limpieza, remozado, pintura y reparación impulsada por el área de Cultura y realizadas por el personal del ayuntamiento. La alcaldesa ha destacado, en este sentido, “el orgullo que es para la ciudad contar con un museo de rango provincial y que contiene una pinacoteca de extraordinario valor artístico que atesora obras incluso de Alonso Cano”. Para la regidora motrileña, este museo “continúa siendo un gran desconocido que contrasta con la excepcionalidad de su contenido” por lo que ha animado a los propios motrileños a visitarlo y descubrir la belleza no sólo de sus obras, sino del edificio en sí y en sus numerosas salas, aprovechadas con frecuencia por colectivos culturales y que, tras los trabajos realizados, ha sido dotado con un moderno sistema de sonido a la altura del recinto.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, se mostraba feliz del empujón dado a los tres museos de la ciudad tanto para engrandecerlos como para garantizar su conservación perfecta durante mucho tiempo: “hemos trabajado mucho durante semanas y esto ha supuesto reparaciones, pintura, iluminación, adecuación y todo lo que era necesario para que podamos lucir con orgullo nuestros museos”. Para Muñoz Pino, la inversión “era necesaria porque nuestra obligación no es solo programar, sino cuidar el patrimonio que tenemos y que es muy valioso”. El concejal, además, ha anunciado la entrada libre en el Hernández Quero y ha incidido en el carácter “mágico y especial de estos espacios que la ciudad puede lucir con mucha, mucha satisfacción”.

Es el patrimonio, precisamente, el punto de mira del objetivo de la actuación municipal en este ámbito. Hoy, la propia alcaldesa Luisa María García Chamorro vaticinaba que el recinto de la Fábrica del Pilar, principal exponente de la fabricación de azúcar en todo el continente europeo, no sólo vendrá a completar la escena museística de la ciudad, sino que la presidirá “y actuará como locomotora del atractivo cultural y turístico de la ciudad”. Para García Chamorro “es una apuesta clara del gobierno local, marcará un antes y un después y será un revulsivo sin precedentes para el municipio”. En relación a ello, el proyecto de edificio institucional está a punto de concluirse “y en breve lo presentaremos porque vamos a marchas forzadas”. No se puede olvidar, en este sentido, de que la financiación va con los fondos EDUSI (que tienen plazos) “y antes de finalizar el actual mandato municipal ya tendremos algo muy importante que enseñar desde el punto de vista cultural y turístico”.

La concejala de Patrimonio Industrial Azucarero, Fiestas y Eventos, Magdalena Banqueri, ha explicado hoy –en referencia al proyecto de la Fábrica del Pilar- “llevaremos a cabo un abierto por obras en el todos los motrileños serán testigos de la evolución de los trabajos de recuperación y rehabilitación, tanto de la nave del tren de molinos como de la maquinaria de vapor”. En cuanto a los plazos, son tres. En 2020, 500.000 euros se destinarán a la rehabilitación de la Casa del Ingeniero donde irá ubicada la sede institucional, mientras que 1.500.000 euros se emplearán en 2021 y 22 para la nave del tren de molinos y catalogación de las máquinas de vapor. Banqueri, además, ha expresado su satisfacción por la apertura de los museos de la ciudad: “la labor realizada ha sido un gran trabajo y el preludio de todo lo grande que está por venir”.