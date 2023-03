"Deslealtad institucional" es que la Junta se informe por la prensa de las propuestas del Gobierno sobre Rules

El secretario general de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramiro Angulo, considera “improductiva” la reunión mantenida ayer entre el presidente de la Diputación de Granada y el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que “no ha existido ningún tipo de avance respecto a la planificación, calendario de ejecución de las obras de los once desglosado de los que se componen las conducciones de Rules”.

Es más, para Angulo estamos ante una “deslealtad institucional que la Junta de Andalucía haya tenido conocimiento por la prensa de la propuesta que el Gobierno de España le va a plantear, supuestamente en la reunión que vamos a tener en abril, y de la que jamás se ha tenido conocimiento antes ni se ha abordado en ninguna de las reuniones que hemos mantenido con anterioridad”. A juicio del secretario general es “un sinsentido que el Estado eche balones fuera con una estrategia que sólo responde a interés políticos y no a dar soluciones a los granadinos en una obra que es competencia estatal”.

El secretario general ha recordado que “fue la Junta de Andalucía quién, por el bien de los regantes y la Mancomunidad de municipios de Granada, solicitó la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente para abordar este asunto y, por tanto, no tiene lógica alguna que actúen ahora a nuestras espaldas trasladando acuerdos entre ambas administraciones que ni hemos abordado ni han existido”.

Para el secretario general de Agua, “está claro que se trata de una patada hacia delante porque desde el Ministerio no se han comprometido absolutamente a nada ni con los regantes granadinos ni con la Diputación Provincial de Granada”. A su juicio, “no se entiende que en una obra que está declarada de interés general del Estado y que, por lo tanto, es de competencia estatal, no tengan prevista una planificación global de la actuación y ni tan siquiera informen de en qué punto se encuentran los desglosados 3 y 9”. Angulo ha recordado que “desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, pensando siempre en tender la mano por el bien de los regantes granadinos y de la Mancomunidad de municipios, ya nos comprometimos a hacernos cargo del 50% del desglosado 9, aun sin tratarse de una actuación de competencia autonómica”. El secretario general de Agua ha explicado que, “lo que no es de recibo es que, sin ni tan siquiera planificar el conjunto de la actuación, pretendan que la Junta de Andalucía se haga cargo de dos desglosados, quitando recursos económicos para obras que sí son de nuestra competencia, como es el caso, por ejemplo, de las de depuración, restauración de cauces, modernización de regadíos o tratamientos terciarios para la obtención de aguas regeneradas”.

Ramiro Angulo ha hecho hincapié, finalmente, en que “los regantes siguen sin conocer cuáles son sus posibilidades hídricas futuras con Rules”, a la par que ha subrayado la necesidad de que “se actúe con la máxima celeridad posible para que estos puedan aprovechar, en plena sequía estructural, el agua que se encuentra embalsada en el sistema Rules-Béznar”. Angulo ha pedido “lealtad institucional, máxime cuando estamos hablando de una actuación tan importante para el devenir de regantes de la provincia de Granada”, a la par que ha señalado que “lo que debe primar es voluntad política para desbloquear el proyecto en su conjunto”.

Por último, el secretario general ha insistido en que “la Junta de Andalucía es la única administración que ha puesto sobre la mesa un ofrecimiento claro de financiación del 50% de los recursos que tienen que poner los regantes y los municipios, siempre y cuando el Estado ponga el 50% restante, ya que es el competente”.

Por tanto, “salimos al auxilio de los regantes y los granadinos porque entendemos que necesitan que estemos a su lado y eso es lo que va a hacer la Junta de Andalucía con la propuesta que vamos a incidir en nuestra reunión de abril, ya que el desglosado 9 es el más urgente y el que se puede y debe ejecutarse cuanto antes”.