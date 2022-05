El Delegado de Turismo en Granada nos visita en COPE Motril y hablamos... de TURISMO

Nos ha visitado en los estudios de COPE Motril el Delegado Territorial de Turismo en la Provincia de Granada, Gustavo Rodríguez, tras la visita girada a Salobreña, donde su alcaldesa, María Augenia Rufino, le invitó para de forma conjunta, celebrar la reciente Declaración de la Villa como Municipio turístico otorgada de forma definitiva el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según nos comunica el Ayuntamiento.





Rufino ha agradecido la ayuda y el impulso de la Delegación y detallado todo el complicado proceso administrativo hasta llegar a esta ansiada Declaración “que no significa que ya esté todo hecho si no que nos permite valorar lo que tenemos y conseguir los instrumentos necesarios para mejorar aquello que es mejorable para recibir a los visitantes”. En este sentido la alcaldesa ha explicado que “este reconocimiento permitirá reforzar y mejorar los servicios de cara al incremento poblacional que se produce sobre todo en los meses de verano, facilitará optar a ayudas específicas y a una mayor promoción turística a nivel nacional e internacional.”

La alcaldesa ha adelantado la próxima presentación de la Villa a la convocatoria de ayudas del Plan de sostenibilidad con cargo de los Fondos Europeos, y que, a pesar de que no es requisito indispensable el ser Municipio turístico, si será un empuje importante.









Por su parte la delegación de Turismo nos comunica que la localidad de Salobreña aumentará la calidad en la prestación de los servicios muni-cipales dirigidos al conjunto de la población visitante. Es una de las finalidades que persigue su declaración como Municipio Turístico de Andalucía, que esta semana ha apro-bado el Consejo de Gobierno.

Rodríguez ha recordado que la finalidad de la declaración de Municipio Turístico “no es otra que promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población visitante asistida mediante una acción concertada de fomento”.

Salobreña se incorpora así al listado de municipios reconocidos, junto a Ardales, Aya-monte y Zahara de la Sierra, igualmente aprobados en este último Consejo de Gobierno. Hasta la inclusión de estas cuatro poblaciones, ostentaban esta designación Níjar (Al-mería); Barbate, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Grazalema, Rota y Tarifa (Cádiz); Rute (Córdoba); Almuñécar, Bubión, Lanjarón y Monachil (Gra-nada); Almonte, Aracena, Cartaya, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría (Huelva); Baeza, Baños de la Encina, Cazorla y La Iruela (Jaén); Álora, Antequera, Benalmádena, Este-pona, Frigiliana, Fuengirola, Nerja, Ronda y Torremolinos (Málaga); y Aznalcázar y San-tiponce (Sevilla).

Así, de los 38 municipios turísticos de Andalucía, diez corresponden a la provincia de Málaga; ocho a Cádiz; siete a Huelva; cinco a Granada; cuatro a Jaén; dos a Sevilla; uno a Almería y uno a Córdoba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La declaración de Municipio Turístico de Andalucía puede ser solicitada por aquellas localidades cuya población de derecho no sea superior a cien mil habitantes y que cumplan, entre otros, diversos requisitos relativos al volumen de pernoctaciones registradas en los establecimientos de alojamiento turístico o el número de visitantes recibidos.

Además, deben acreditar que poseen un plan municipal de calidad turística, que contemple las medidas de mejora de los servicios y prestaciones, y una oferta consistente que se base en recursos patrimoniales, naturales, culturales, etnográficos, deportivos o de ocio, y que cuente con unas infraestructuras mínimas para atender a sus visitantes.













Ya en nuestros estudios hemos hablado de Turismo en toda la Costa Tropical, de la importancia de ir buscando la calidad entre todos, administraciones, empresarios, empleados... y lo vamos a conseguir, porque queda mucho por hacer y estamos a tiempo de planificarlo en esa línea, sin saturación como ya pasa en otros litorales.

Gustavo nos decía que se le ha pasado el mandato muy rápido: “Aburrirme no me he aburrido y es normal que bajase tanto a la Costa Tropical, si estamos hablando de turismo como nos vamos a venir a la costa que es ya un centro maduro de turismo, sobre todo Motril, Salobreña, Almuñecar y La Herradura, estos destinos ya estaban pero es que queda mucho por hacer y lo veía y había mucho que trabajar aquí". Gustavo también incidía en cómo se le ha pasado este tiempo como Delegado: "Pues demasiado rápido. El otro día cuando vi que ya llevaba tres años y medio casi en el mandato me decía, pero ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo? y como he tenido la virtud de ir anotando las cosas que hecho y las emociones que sentía, puedo decir que ha sido una etapa fantástica, que he disfrutado lo más grande, que no había horas para trabajar porque me encantaba lo que hacía, que llegué a la política de la vida civil y que para mí ha sido un disfrute enorme. Si antes me gustaba la política ahora me gusta más, todo esto lo puedo contar, para mí ha sido recorrer la provincia y los rincones de Granada, yo la conocía evidentemente porque soy granadino de toda la vida y que le gusta viajar… pero cada pueblo tiene un rincón que apreciar y con algunos me he llevado unas sorpresas tremendas. A sido un descubrimiento para mi precioso y hacer un servicio público, como el que hecho, una de las satisfacciones que me llevaré en mi vida, por supuesto“. A Gustavo le deseamos suerte en el futuro.