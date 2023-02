El delegado del Gobierno en Granada lamenta que en 5 años no se haya puesto ni una piedra en los espigones

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha afirmado que la construcción de los espigones en el litoral granadino debe ser una “obligación” para el Gobierno central.



Granados lamenta que “desgraciadamente después de los 5 años del Gobierno de Pedro Sánchez no se ha puesto una sola piedra. Han sido, todas, promesas incumplidas y en la Costa de Granada y en Granada le decimos a Pedro Sánchez que ya está bien de no atender nuestras demandas. De mantener un año más la incertidumbre de todos los agentes del sector turístico de la Costa Tropical y de la fragilidad de nuestro litoral”.



Según Antonio Granados, “la situación es muy preocupante, por lo que exigimos conocer la realidad de la situación en la que se encuentran los proyectos y la fecha de inicio de las obras de los espigones que, están comprometidos por el Ejecutivo”. “Cuando el Gobierno de España no aparece, ahí siempre están los ayuntamientos haciendo obras de emergencia fuera de su competencia con el único objetivo de velar por el interés general”, precisa.



El delegado del Gobierno considera que la estabilización del litoral granadino es uno de los temas vitales para la provincia y “cuando en nuestra provincia sufrimos temporales de viento de gran magnitud se pone más en evidencia si cabe la gran ausencia del gobierno de Sánchez”. Para Granados es necesario abordar una solución definitiva para que Granada siga progresando “y siendo motor económico de Andalucía y España”.



Asimismo, Granados destaca el esfuerzo de los empresarios de playa por los destrozos en las infraestructuras de sus establecimientos en algunos puntos de la Costa “que les obliga a hacer una gran inversión para salvar su negocio”.