Se cumplen dos años "muy positivos" en el Ayuntamiento de Motril según el gobierno municipal

Comunica el Ayuntamiento de Motril que “Nada hubiese sido posible si no es por el compromiso, la valentía y la unidad que exhiben los hombres y mujeres de este Equipo de Gobierno”. La frase ha expresado la gratitud de la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Motril, Luisa María García Chamorro, al evaluar la gestión del Gobierno Local durante los dos primeros años de gestión municipal, que acaban de cumplirse. Con esas palabras, la primera edil ha reafirmado no sólo la unidad, sino la conjunción de intereses y esfuerzos de los tres partidos que conforman el arco político del equipo, más los concejales no adscritos: “el resultado es el que es, el que pueden ver todos los motrileños y motrileñas y que no es otro que el espectacular cambio físico de la ciudad y sus anejos, el compromiso inquebrantable mostrado hacia los más vulnerables y la convertir la capacidad de soñar en una realidad de ciudad imparable”, destacaba García Chamorro.





En su intervención, la alcaldesa no escatimó en elogios hacia un equipo humano “que vuelve a presentarse aquí no sólo con los deberes hechos, sino con el aval de haber puesto a Motril en uno de los momentos más cruciales y ambiciosos del último siglo. Amenazados por una crisis de dimensiones globales, esta alcaldesa, sus tenientes de alcalde y concejales han tenido muy claro que no íbamos a detener, bajo ningún concepto, ni la maquinaria municipal y mucho menos la vida de la ciudad”, subrayó la primera autoridad motrileña quien destacó que nada más que en este último año, el volumen de inversión pública y privada en todo el término municipal se ha triplicado con respecto al año anterior a la irrupción del Covid. “Pero esto no ha sido algo fortuito, no. Desde este gobierno nos marcamos una hoja de ruta que no sólo incluía las promesas con las que accedimos dirigir la institución municipal, sino que ha rebasado ampliamente sus expectativas porque todos los que formamos parte de este equipo hicimos el mejor de los pactos posibles: el convertir el presente y el futuro de Motril en un objetivo de despegue sin precedentes”, argumentó la alcaldesa.





Para atestiguar todo lo anterior, aludió a la concordia y lealtad institucional como una de las claves fundamentales de un mandato en el se han abierto que las puertas de las diferentes administraciones “que han visto y entendido que este es un gobierno municipal serio que lo único que hace es trabajar, por encima de siglas políticas”. En este sentido, aludió al desbloqueo e inicio inminente de la Ronda Sur o el hecho de que el polígono industrial 'Ciudad de Motril' arranque de nuevo. Uno y otro proyecto tras más de quince años de paralización por parte de una Junta de Andalucía que ahora, sí ahora, está apostando por Motril como no lo había hecho en toda su historia.

Llega la hora de ‘presumir de Motril’





“Pero hay más, los objetivos comunes que compartimos con la administración autonómica han servido para sacar adelante proyectos turísticos que sólo eran eso; a que podamos decir que muchos de ellos no serán más humo, sino realidades inminentes o a corto plazo. Ya sí podemos soñar en el Motril que antes se nos vendía como un potencial sin viso alguno de traducirse en hechos concretos”, añadió García Chamorro quien señaló que “sólo hay que salir a la calle y ver de qué estamos hablando”, dijo en alusión a los nuevos accesos a la ciudad desde el camino de las Ventillas o la transformación del cinturón verde del sur de la ciudad que, en pocas semanas, se comenzará a estrenar con la inauguración de un Parque de los Pueblos de América totalmente transformado. Le seguirán las Explanadas, el nuevo edificio de la Policía Local y renovación del Parque de Bomberos, los importantes convenios con las administraciones para nuevas sedes “que nos vuelven a colocar en la cabecera provincial de prestación de servicios y en un rango de capitalidad indiscutible”. Junto a ello, la alcaldesa se refirió al cambio total del centro histórico que ya ha arrancado en la Plaza de España y se extenderá de manera radial hasta alcanzar, en muy pocos meses, la plaza de la Tenería. Un Mercado Municipal de Lujo y la continuación de la descentralización municipal hacia el norte de la ciudad, con la finalización del nuevo edificio de Servicios Sociales. Sin embargo, y frente a las realizaciones visibles de una ciudad en expansión “que ha triplicado el nivel de inversión externa tanto en la actividad empresarial y comercial como en el sector turístico”, García Chamorro quiso destacar cómo la principal inversión que su gobierno ha hecho en dos años difíciles “ha sido el que nos ha hecho crecernos como colectividad: esa inversión son las personas. No hemos dejado jamás a nuestros mayores, jamás. Ni los dejaremos”, de la misma forma que se refirió a la importante línea de apoyo a un comercio golpeado, a nivel global, por la crisis o la actuación decidida en los centros escolares de Motril.





“Rebasamos el ecuador del mandato municipal dando la cara, con evidencias, con orgullo y muy preparados para afrontar dos años ilusionantes a cuyo término -pueden ustedes estar seguros- todos podremos presumir de Motril”, concluyó la máxima representante de la ciudad.









La seriedad como clave





Sería el portavoz del Grupo Popular y teniente de Alcalde de Economía, Hacienda y Obras Públicas, Nicolás Navarro Díaz, quien destacase la seriedad como la principal característica del gobierno de la ciudad: “Lo han visto y comprobado las diferentes administraciones, las empresas que trabajan con el ayuntamiento y la totalidad de los ciudadanos. Somos serios porque somos un equipo responsable que no viene a vender humo, sino proyectos que se ejecutan, que se inician y concluyen cuidando hasta el más mínimo detalle”, explicó Navarro. De hecho, el teniente de alcalde reveló la excelente coordinación de todas las áreas municipales “como una clave fundamental para que todo funcione y para Motril tome un ritmo imparable de ciudad con espítiru de capitalidad”, por lo que enumeró los principales cambios drásticos que ya son plenamente visibles como los nuevos accesos de la zona este, a punto de iniciar su segundo tramo; el Mercado Municipal “que ha sido sometido a la mayor remodelación de su historia”, la transformación del Parque de los Pueblos de América e incluso anunciando que ya existe un anteproyecto para la reforma del Paseo de Las Explanadas, que será sometido a una transformación histórica.





Nicolás Navarro aludió a la responsabilidad de un gobierno “ilusionado y tan eficaz que se lo plantea todo y no le tiene miedo a nada, ni incluso a arriesgar porque Motril lo merece”. Al mismo tiempo, tuvo una sentida dedicatoria hacia la alcaldesa, Luisa María García Chamorro, de quien ensalzó “su fortaleza, capacidad de trabajo y el valor de haber estado en primera línea durante los momentos difíciles y sin olvidarse de nadie”. Una fortaleza inspiradora, según Navarro, “que hace que cada día este equipo se ponga las pilas”, comentó de manera emocionada al dirigirse a la primera autoridad municipal.





No hay más interés que Motril





En el turno del portavoz de PMAS, el teniente de alcalde de Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Escámez Rodríguez, desgranó el grueso de actuaciones de las áreas que quedan bajo el paraguas de los tenientes de alcalde y concejales de esta formación política, incluida Seguridad Ciudadana, Formación y Empleo, Deporte y Cultura. Más aún, Escámez se mostró feliz y convencido de que “en dos años este equipo humano, entregado y muy responsable, ha estado a la altura tanto de las circunstancias como de los ciudadanos. Somos gente que no nos mueve más interés que Motril y eso se nota, se ve en la calle”, dijo el teniente de Alcalde. En efecto, varias de las actuaciones globales más importantes del actual mandato municipal se han dado en todas estas áreas: “La inversión privada y pública en la ciudad, el pasado año, superó los cuarenta millones de euros y esto conlleva un cambio espectacular de la imagen de Motril hacia dentro y hacia afuera”. La Seguridad Ciudadana “ha apostado decididamente por su policía y por sus bomberos, dotándoles de instalaciones modernas, capitalinas y con extraordinaria visión de futuro”. En materia de Formación y Empleo, Escámez aludió a lo que es una evidencia: “la actividad se ha multiplicado y la formación es una apuesta tan seria como es nuestra preocupación por el empleo tanto de los jóvenes como de quienes encuentran un escollo serio por su preparación o falta de ella”. De la misma forma destacó la extraordinaria actividad desplegada por el Área de Agricultura, a nivel físico de infraestructuras como de potenciación de un sector “que todos tenemos muy claro que es nuestro gran motor económico”. En cuanto a la Cultura, Escámez no escatimó en elogios hacia un área que ha revolucionado la cartelera motrileña, situándola en el primer nivel “y no hay nada más que comprobar el ‘no hay billetes’ una y otra vez”, dijo el teniente de alcalde, de la misma forma que destacó la impresionante labor del Área de Deportes.









Crecimiento planificado





Desde el grupo político de Ciudadanos, su portavoz José Lemos Perea exhibió su gratitud hacia el equipo liderado por la alcaldesa, Luisa María García Chamorro. “Sí, estamos creciendo y mucho, pero no dejamos nada al azar, sino que todo se planifica, se consensua y se hace pensando a largo plazo porque así los proyectos son mucho más sólidos”, dijo Lemos para quien Motril y todo su término municipal “ha iniciado un camino sin retorno hacia el protagonismo turístico que siempre mereció tener y que ahora está conquistando al situarse en primera línea de una apuesta decidida, firme y comprometida con el medio ambiente”. Lemos hizo mención a los proyectos de desarrollo náutico-deportivo “que nos van a poner no ya en el mapa turístico nacional, sino internacional” y que ya ha generado un importante efecto llamada sobre la zona. “Aquí no se improvisa, sino que todo tiene su proceso y ese proceso se lleva a cabo bajo la unidad de un gobierno local competente y muy eficaz que actúa como un todo”, subrayó el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo del Litoral, quien además puso de relieve los importantes avances que ha llevado a cabo el Área de Mantenimiento y la de Educación “y que están dando resultados espectaculares porque, simplemente, se juegan las bazas de la responsabilidad, la entrega y el servicio al ciudadano”.