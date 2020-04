Cuatro viviendas y un depósito de agua afectado por un deslizamiento de tierra en Almuñécar

Nos comunica el Ayuntamiento de Almuñécar que un importante deslizamiento se ha producido estos días en el Pago de El Rescate, al noroeste del municipio sexitano, que afecta unos 150 metros y con una grieta principal de hasta un metro de ancho, que ha provocado importantes daños a cuatro viviendas-cortijos y un depósito de agua.

Esta mañana los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón y Javier García, respectivamente, junto con técnicos municipales y propietarios de las viviendas, han visitado la zona para conocer “in situ” los efectos que ha provocado el citado deslizamiento.

“Lo primero hay que decir es que este deslizamiento solo ha provocado importantes daños materiales en el núcleo de cuatro viviendas-cortijos de distintos propietarios y zona agrícola colíndate así como el depósito de agua. No todas las viviendas presentan, por ahora, la misma situación en cuanto a daños materiales aunque la mayoría está en ruina total”, según informó el concejal de Urbanismo, Javier García.

“Según los vecinos, desde hace unos diez días, se viene observando algún movimiento que en los últimos días se ha visto acelerado. Actualmente el terreno sigue avanzando, como hemos podido ser testigo de ello”, explicó el edil de Urbanismo.

Desde el Consistorio sexitano el edil de Urbanismo manifestaba que, por lo pronto, “se ha abierto expediente, para elaborar un informe por parte de los técnicos municipales para ordenar, por escrito, el precinto de las viviendas afectadas. También se ha precintado el camino y la zona. Dado que es una paraje rural que no afecta a otras viviendas, ni hay peligro porque no hay vecinos, ni el derribo no corre peligro”, dijo.