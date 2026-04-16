La Costa Tropical pide no bajar la guardia con el agua pese a la mejora por las lluvias

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha realizado un nuevo llamamiento a la ciudadanía para mantener un uso responsable del agua. Caballero ha subrayado que, aunque las lluvias de los últimos meses han mejorado la situación de los acuíferos, no se debe eliminar la necesidad de un consumo eficiente de este recurso.

En este sentido, el presidente comarcal ha advertido que “las precipitaciones han sido una buena noticia para nuestra comarca, pero no pueden convertirse en una excusa para relajar los hábitos de ahorro”. Además, ha insistido en que “el agua sigue siendo un bien limitado que debemos cuidar entre todos”.

La verdadera sostenibilidad se construye en los momentos de normalidad, no solo en los periodos de escasez" Rafael Caballero Presidente de Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical

Un problema estructural

Desde la institución comarcal se ha recordado que la Costa Tropical sigue enfrentándose a una situación de estrés hídrico estructural. Por ello, resulta fundamental avanzar hacia un modelo de consumo basado en la eficiencia y la responsabilidad compartida entre administraciones, sectores productivos y la propia ciudadanía.

Caballero ha indicado que “la gestión responsable del agua no puede depender únicamente de la climatología puntual, sino que debe formar parte de nuestra forma de vida”. También ha añadido que “la verdadera sostenibilidad se construye en los momentos de normalidad, no solo en los periodos de escasez”.

Evitar el consumo innecesario

La Mancomunidad ha incidido en la importancia de evitar consumos innecesarios en los ámbitos doméstico, turístico y agrícola. También ha destacado la relevancia de la detección temprana de fugas o averías, una labor en la que la colaboración ciudadana resulta clave para evitar pérdidas de agua.

Finalmente, la entidad ha reiterado su compromiso con la sensibilización y la educación ambiental. Ha asegurado que seguirá impulsando campañas informativas para fomentar un uso racional del agua, convencida de que cada gesto individual contribuye a garantizar el futuro hídrico de la comarca.