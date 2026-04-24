La Costa Tropical se lanza a la conquista de Sevilla con una gran campaña digital en sus calles

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y el director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan José Domínguez, han presentado en Sevilla la nueva campaña de promoción turística que el litoral granadino desplegará en puntos estratégicos de la capital hispalense. El objetivo es reforzar la presencia de la Costa Tropical en uno de sus principales mercados emisores de proximidad.

La Costa Tropical se lanza a la conquista de Sevilla con una gran campaña digital en sus calles

Una campaña digital en enclaves estratégicos

La iniciativa, que se desarrollará entre el 25 y el 31 de mayo, consiste en una acción de publicidad exterior digital para mostrar la oferta turística del destino. La campaña proyectará un spot digital de 10 segundos en un circuito de siete pantallas de 65 pulgadas ubicadas en enclaves de alta afluencia del centro de Sevilla.

Los puntos seleccionados incluyen la plaza de la Encarnación, la calle Sierpes, la plaza del Duque de la Victoria, la calle Jovellanos, la calle Josefa Reina Puerto, la calle San Eloy y la calle Rioja. Además, se utilizará una pantalla de gran formato en el entorno del Metropol Parasol, conocido popularmente como “las setas”.

Esta actuación servirá para dar a conocer la oferta del destino Costa Tropical en mercados cercanos" Rafael Caballero Presidente de Mancomunidad de Municipios de la Costa Ttropical

La acción promocional también contempla la producción del contenido audiovisual, que rotará durante toda la semana. Según ha indicado Rafael Caballero, "esta actuación servirá para dar a conocer la oferta del destino Costa Tropical en mercados cercanos y favorecer la llegada de visitantes al litoral granadino".