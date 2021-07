La Costa Tropical de Granada decide no permitir ningún tipo de actividad en las playas de 23:00 a 7:00 horas

Comunica la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que desde la publicación en el BOJA de las nuevas medidas a aplicar en referencia al incremento de contagios COVID, los municipios costeros de Granada han hecho piña de nuevo para determinar de forma conjunta las medidas a adoptar, bajo la coordinación y el paraguas de la Mancomunidad de la Costa Tropical.





La presidenta del gobierno de la Mancomunidad, María José Sánchez, ha declarado que: “a lo largo de la mañana hemos decidido entre todos los alcaldes y alcaldesas que integramos la Costa Tropical, llegar a un acuerdo de mínimos para que, teniendo en cuenta la diversidad y la dimensión de cada municipio, se puedan aplicar las recomendaciones de la Junta, sin perjudicar a ningún sector profesional o deportivo”.





Tal es así, que se ha adoptado el acuerdo de que cada ayuntamiento publique un bando municipal único a lo largo de mañana viernes, 22 de julio, donde se recojan las nuevas medidas que se mantendrán en vigor hasta que se celebre la próxima reunión del Comité de Alertas de Andalucía.





“Queremos resaltar que la incidencia a día de hoy en nuestra comarca no es alta, la mayoría de los municipios no superan la tasa de 200 por cada cien mil habitantes, lo que nos sitúa en nivel de alerta 2 porque se computa el total de cifras del Distrito Sanitario Sur que engloba a más municipios de la provincia. Esta situación nos lleva a desear y confiar que, durante el verano no se incrementen las cifras, sino todo lo contrario, ayudándonos a no tener que establecer más restricciones que puedan perjudicar de una forma u otra a nuestro sector turístico”, afirma la presidenta comarcal.





La comarca de la Costa es diversa y se da la casuística que la mayoría de los municipios no disponen de medios materiales ni humanos para poder cerrar las playas, por lo que “desde los ayuntamiento coordinaremos las fuerzas de seguridad que actúan en el territorio para evitar aglomeraciones en los tramos horarios más complejos, que se sitúan en la franja que va desde las 23:00 a las 7:00, para evitar el aumento de contagios”, manifiesta Sánchez.





Desde la Mancomunidad de Municipios concluyen demandando a la junta de Andalucía que ayude a las administraciones locales, “sobre todos a los municipios más pequeños, para poder cumplir de manera eficaz las normas que en cada momento se vayan dictando”.





Las líneas maestras del bando serán las siguientes:





Primero.-Se prohíbe en las playas de cada municipio, en el intervalo horario que va desde las 23:00 y las 7:00 h. lo siguiente:

· La realización de cualquier tipo de actividad de ocio o esparcimiento, reunión, fiestas, o similares, que conlleve la concentración de personas.

· Cualquier otra actividad o acto que ponga en peligro la pacífica convivencia.





Segundo.- Se permitirá en este horario las actividades deportivas como pesca u otras de carácter individual.





Tercero.- La Policía Local, en colaboración con otros cuerpos de seguridad, velará por el cumplimiento de esta prohibición, aplicando en su caso el régimen sancionador legalmente establecido.





Cuarto.- Se hace un llamamiento a la ciudadanía, para que siga extremando las medidas sanitarias y respetando estas limitaciones, que no tienen más vocación que la de protegernos de esta pandemia.