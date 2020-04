Los niños de Los Guájares reciben un kit con material escolar para ayudar en el confinamiento

Antonio Mancilla, el joven alcalde de Los Guájares nos cuenta en COPE que en una reunión de concejales surgió la idea de regalar a los niños del municipio, Guajar Fondón, Guajar Faragüit y Guajar Alto, material escolar para ayudarles en el confinamiento, lo cual ha sido aceptado de muy buen grado, incluso desde otros municipios se han hecho eco de la iniciativa que se anunciaba a través de las redes sociales.

En los tres municipios no hay ningún caso de coronavirus y se está haciendo todo lo posible por el Ayuntamiento para que se mantengan así. Se desinfecta constantemente la localidad, hoy por ejemplo se ha desinfectado los cementerios, se pide a los vecinos que no salgan de sus casas y se está gestionando la compra de mascarillas para todos los habitantes, ya que las que han llegado de las instituciones no son suficientes para todos.

Es un privilegio en estos tiempos vivir en pueblos pequeños, con poco tránsito de personas y con buena salud.

Desde el Ayuntamiento también se agradece la buena disposición y el buen humor de los operarios municipales

