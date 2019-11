Convocado el XXVI Certamen de Cartas de Amor y Desamor y IX Certamen de Tuists de Almuñécar

El concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilabert ha presentado las bases y el cartel del XXVI Certamen Literario de Cartas de Amor y Desamor y el IX Certamen de Tuits que con motivo del Día de San Valentín convoca “con la intención de apoyar la creatividad literaria de todos los escritores en lengua castellana”, según manifestaba García Gilabert

El edil sexitano de Cultura recordó que podrán participar escritores de cualquier nacionalidad, mayores de 16 años, que presenten sus obras en castellano, siempre que estos trabajos no hayan sido publicados ni premiados en otros certámenes. Cada autor no podrá presentar más de una obra.

Las bases recogen que, dado el carácter del certamen, el género habrá de ser el de carta literaria de amor o desamor, en prosa o verso. La extensión de la misma no será inferior a un folio ni superior a tres. Deberá estar escrita con ordenador, en formato DIN A4, con tipografía Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5 y por una sola cara. Llevará un título e irá firmada con seudónimo.

“Las cartas se remitirán en sobre cerrado en cuyo remite sólo figurará el seudónimo del concursante y la población. Dentro del sobre, además del trabajo, irá un sobre pequeño cerrado, en cuyo exterior se indicará el seudónimo del autor y el título de la carta. En el interior aparecerá el seudónimo y los datos del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico. Los participantes que opten al premio local, cartas recibidas de Almuñécar y La Herradura, deberán poner “Premio Local” en el sobre”, explicó Alberto García Gilabert

Los trabajos para el concurso se remitirán hasta día 10 de febrero 2020, a las 14 horas, con cinco copias a la siguiente dirección: XXVI Certamen de Cartas de Amor y Desamor Biblioteca Municipal. Casa de la Cultura. Puerta de Granada, 19 18690 ALMUÑÉCAR (Granada. España). Para el certamen de tuits los trabajos deben mencionar la dirección: @cartasalmunecar

Premios

En cuanto al apartado de premios, el primer premio, consta de diploma, 800 euros, alojamiento para dos personas en un hotel de Almuñécar la noche de la entrega de premios y una cena para dos personas. El segundo premio, es de diploma, 500 euros, alojamiento para dos personas en un hotel de Almuñécar la noche de la entrega de premios y una cena para dos personas.

El Jurado además, concederá dos premios especiales: “Premio Carta Local”: mejor trabajo procedente del municipio de Almuñécar, consistente en diploma, 500 euros y una cena para dos personas.

En cuanto al “Premio Tuit”: mejor trabajo enviado en tuit, consistente en diploma, 140 euros y cena para dos personas.

La entrega de premios tras conocerse el fallo del jurado se hará el próximo día 15 de febrero, a las 19,30 horas, en la Casa de la Cultura y a continuación tendrá lugar la entrega de premios y la lectura de los textos premiados.

Las obras no premiadas no se devolverán a sus autores, siendo destruidas nada más conocerse el fallo del jurado. No podrá ser candidato el autor que haya sido premiado en la edición anterior. Los trabajos galardonados quedarán en poder del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, que podrá editar o publicar los que estime oportunos.